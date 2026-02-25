Ingenjör inom Supply Chain
2026-02-25
Vill du vara med och bygga något från grunden? Nu etablerar vi Sigma Technology Engineering - ett nytt affärsområde inom Sigma Technology Group med fokus på stödjande och ledande roller inom teknik, system och supply chain.
Vi söker dig som vill göra skillnad, både hos kund och internt. Vi söker dig som gillar tanken på att vara med ifrån början i ett starkt sammanhang med stora framtidsambitioner. Vi söker dig som vill utvecklas inte enbart i ett spännande uppdrag, utan även vara med och forma kulturen och sätta riktningen för Sigma Technology Engineering.
Just nu söker vi nya kollegor som vill ta sig an rollen som inköpare!
Vi anställer dig som konsult och baserat på din kompetens och inriktning matchar dig till uppdrag hos en av våra många kunder.
Vi söker både dig som vill arbeta strategiskt med leverantörsval, avtalsförhandlingar och långsiktig inköpsutveckling - och dig som trivs bäst i en operativ roll med fokus på orderläggning, leveransbevakning och det dagliga flödet. Våra uppdrag kan utföras antingen på plats hos kunden eller tillsammans med andra Sigma kollegor på ett av våra centralt belägna kontor.
Baskunskaper
Vi tror att du passar i rollen om du:
Har ett intresse för affärer med god förståelse för logistikprocesser och leverantörssamarbeten.
Har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis logistik, inköp, ekonomi eller teknik.
Är nyfiken, kommunikativ och prestigelös - och trivs med att ha många kontaktytor, både internt och externt.
Har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
Arbetar strukturerat, noggrant och metodiskt, även i ett högt tempo.
Är driven och proaktiv. Du tar gärna egna initiativ för att hitta smarta lösningar och skapa värde.
Vi arbetar nära våra kunder och B-körkort är en förutsättning.
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av inköp eller liknande roller med många kontaktytor, både internt och externt.
Tidigare arbete i projektform, gärna i samverkan med andra avdelningar såsom produktion, logistik eller ekonomi.
Vana vid att hantera flera parallella leverantörsrelationer och förhandlingar.
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem eller inköpsverktyg (t.ex. SAP, IFS, Visma, Mercell eller liknande).
Erfarenhet från tillverkande industri, teknik- eller logistikintensiva verksamheter är ett plus.
Vi erbjuder
Du blir en del av Sigma Technology Engineering där vi kombinerar teknisk kompetens med en stark laganda. Som konsult hos oss kommer du att tillhöra ett engagerat team som värdesätter gemenskap, kunskapsdelning och att ha roligt tillsammans. Vi sätter dig som konsult i centrum. Ditt välmående, din utveckling och dina karriärsmål är vår prioritet.
Vi tror på långsiktiga relationer och vill att du ska trivas och växa hos oss under lång tid. Som konsult hos oss får du alltid en engagerad chef, en trygg anställning, en flexibel arbetsplats, och möjlighet till bra balans i livet. Ersättning
