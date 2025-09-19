Ingenjör inom energisystem till Försvaret
Är du en ingenjör med passion för energi och kraft? Vill du arbeta med att säkerställa att våra strömförsörjningssystem alltid är i fas och arbetar med rätt frekvens? Då kan du vara den vi söker med spänning!
Om rollen
Som ingenjör kommer du att delta i det tekniska systemarbetet med att kravställa utformningen av strömförsörjningssystemets materiel samt dess underhålls- och utbildningssystem.
Rollen som ingenjör innebär arbetsuppgifter som att formulera tekniska krav vid upphandlingar, verifiera krav och systemlösningar, utarbeta systemspecifikationer för systemdesign samt övrigt specifikationsarbete exempelvis gränsytor mellan olika tekniska system.
En central del av rollen är att ha kontakt med Försvarsmakten för att vara tekniskt stöd kring materielens nyttjande, behov av förändringar, status, driftsäkerhet och tillgänglighet. Du bidrar även till att utveckla och förbättra arbetsmetoder och arbetssätt inom organisationen.
Om dig
Vi söker sig som är högskole- eller civilingenjör, utbildad officer, eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du kan ge exempel på avslutade projekt som du har varit delaktig i som avslutats med goda resultat. Du besitter mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har någon form av erfarenhet inom strömförsörjningssystem antingen från det civila eller militära.
Erfarenhet av projektledning och förmåga att se arbetet i ett helikopterperspektiv är meriterande, liksom erfarenhet från en bransch med entreprenadtänk. Det är en fördel om du har erfarenhet av kravställning och att arbeta med underkonsulter och leverantörer samt uppföljning av deras arbete.
Vidare är det också meriterande om du har kunskap om systemutformning, nyttjande av militära tekniska system eller kravställning och verifiering av tekniska system. Erfarenhet av kommersiell beredning och upphandling enligt LOU och LUFS är också en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs i en miljö där idéer delas och där olikheter ses som en styrka. I denna roll är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och bidrar till ett inkluderande klimat där alla känner sig delaktiga. Du arbetar målinriktat, men ser också värdet i att stötta dina kollegor och skapa hållbara lösningar tillsammans. När utmaningar uppstår behåller du lugnet, hittar konstruktiva vägar framåt och ser möjligheterna i förändring. Med ett långsiktigt perspektiv planerar du för framtiden och fattar beslut som gynnar både verksamheten och gruppen.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Vi på strömförsörjningsenheten tillhör verksamhetsområde ledningssystemmateriel som ansvarar för de ledningssystem som används av Försvarsmakten, exempelvis informationssystem, försvarets telenät och mobila kommunikationssystem. Vår enhet präglas av samarbete, engagemang och en vilja att tillsammans hitta de bästa lösningarna.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-10-09.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kari Lehto OFR/S Pia Edström, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås på telefon 08-782 4000 (FMV Växel).
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta David Granström på via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
