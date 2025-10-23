Ingenjör inom elektronik och systemutveckling
2025-10-23
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Hos Saab Dynamics får du chansen att arbeta med några av världens mest avancerade missilsystem och tekniken som testar dem. Vi söker dig som är nyfiken, driven och vill kombinera systemarbete med elektronik och programmering i en roll där du får utveckla telemetrisystem från grunden. Här får du inte bara följa teknikutvecklingen, du är med och leder den.
Du kommer att vara en nyckelspelare i hela kedjan: från design och utveckling till praktiska tester i verkliga miljöer. Det är ett arbete som kräver både bredd och djup, och som ger dig möjlighet att växa tekniskt samtidigt som du får en unik förståelse för våra produkter i sin helhet.
Hos oss får du en arbetsplats där innovation, samarbete och teknisk spetskompetens står i centrum. Vi erbjuder en miljö där du får ta ansvar, påverka och vara med och skapa lösningar som gör verklig skillnad.
Vi söker dig som är nyfiken och har en vilja att fortsätta utvecklas och lära dig nya saker. Du är strukturerad, noggrann och trivs med att samarbeta med andra. För oss är engagemang och personliga egenskaper minst lika viktiga som tidigare erfarenheter, vi letar efter medarbetare som vill bidra och växa tillsammans med oss.
Vi söker dig som har
En civilingenjörsexamen inom teknisk fysik, elektronik, data, maskinteknik eller likvärdigt område alternativt flerårig relevant erfarenhet
Ett par års dokumenterad erfarenhet av systemarbete, gärna med efarenhet av arbete med komplexa system
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
