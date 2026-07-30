Ingenjör - Teknisk Industri
Jobandtalent Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2026-07-30
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Teknisk industri är i ständig utveckling. Nya krav på effektivitet, hållbarhet och tillförlitlighet gör att tekniska projekt och serviceleveranser blir allt mer avancerade.
Nu söker vi ingenjörer som vill arbeta i en internationell industrimiljö där teknik, projekt och kundlösningar möts.
Det här är en möjlighet för dig som vill arbeta nära komplex teknik och vara en del av projekt, serviceuppdrag eller utvecklingsarbete som bidrar till att stärka prestanda, tillgänglighet och effektivitet i industriella anläggningar.
Du kommer in i ett sammanhang där teknisk kompetens, samarbete och problemlösning står i centrum.
OM ROLLEN
Som ingenjör arbetar du i gränslandet mellan teknik, projekt och leverans. Rollen kan innebära arbete inom exempelvis service, teknisk support, projektgenomförande eller kvalitet.
Du samarbetar nära projektledare, tekniska specialister, leverantörer och kunder i en internationell miljö.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära att:
• Definiera tekniska lösningar och scopes i projekt • Bidra till service- och underhållsprojekt • Arbeta med teknisk analys och problemlösning • Stödja projektteam, kunder och interna funktioner • Säkerställa att tekniska krav, kvalitet och leverans uppfylls
Rollen innebär många kontaktytor och möjlighet att utvecklas inom olika tekniska områden.
OM DIG
Vi söker dig som är ingenjör eller har motsvarande teknisk erfarenhet och som trivs i en miljö där teknik och samarbete går hand i hand.
Du är nyfiken, lösningsorienterad och gillar att ta dig an tekniska utmaningar.
Vi tror att du:
• Har en teknisk utbildning inom exempelvis maskin, el, industriell IT eller liknande • Har erfarenhet från teknisk industri, energi eller processmiljö • Trivs i en roll där du samarbetar med flera olika funktioner • Arbetar strukturerat och lösningsorienterat
Du kommunicerar obehindrat på engelska, både i tal och skrift.
OM VERKSAMHETEN
Du blir en del av en tekniskt avancerad och internationell industrimiljö där leveranssäkerhet, kvalitet och samarbete är avgörande. Här utvecklas och produceras lösningar som används globalt, samtidigt som arbetet sker i en stark lokal kontext med hög kompetens och lång industriell tradition.
OM JOB&TALENT
Vi är inte ett traditionellt bemanningsföretag. Vi är en global techplattform som förenklar hur människor och företag möts på arbetsmarknaden – men vi tappar aldrig det personliga.
Hos oss får du:
Trygghet – kollektivavtal och ordning på villkoren. Flexibilitet – möjlighet att få lön utbetald i förskott via vår app. Hälsa – friskvårdsbidrag så att du kan ta hand om dig själv också. Närhet – en konsultchef som följer dig genom uppdraget och finns där när du behöver stöd. Utveckling – möjlighet att växa vidare, antingen hos oss eller direkt i verksamheten du arbetar i.
Hos oss är du inte en resurs. Du är en del av ett sammanhang.
Vi tror på transparens, tydlighet och långsiktighet. Vi tror på att vara tillgängliga när du behöver stöd och att fira när det går bra.
ANSÖKAN
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka in ditt CV redan idag. Personligt brev är valfritt, vi är mer nyfikna på vem du är och hur du tänker än hur formellt du skriver.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare via kontaktuppgifterna nedan.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8148506-2123302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Norra Promenaden 63 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10016071