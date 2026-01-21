Infrastrukturutvecklare - lagring och backup
2026-01-21
Bolagsverket är en myndighet i Sundsvall med drygt 600 medarbetare som arbetar tillsammans för ett enklare och tryggare företagande. Regeringen har gett oss flera viktiga uppdrag inom digitalisering och brottsförebyggande arbete. Vill du vara med?
Är du en erfaren specialist som vill bidra till en säker och stabil it-miljö samtidigt som du utvecklas i din yrkesroll? Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Då kan det här vara rätt tjänst för dig.
Din roll
Vi söker nu en infrastrukturutvecklare med specialistkompetens inom lagring och backup till vårt team på enheten it-produktion. Här arbetar vi med att säkerställa att Bolagsverkets infrastruktur är tillgänglig, stabil och säker varje dag.
Du blir en del av ett team på 6 st medarbetare som tillsammans förvaltar och vidareutvecklar Bolagsverkets lösningar för server och lagring. Teamet jobbar tätt tillsammans med våra tekniska lösningar men fördelat på ett sätt att man får sitt egna expertområden och tydliga tekniska ansvar. Vi är mycket måna om vår leverans och vi ställer därför höga krav på säkerhet, stabilitet och noggrannhet i arbetet vi utför.Arbetsuppgifter
* förvaltning, vidareutveckling och säkerhet i våra tekniska miljöer
* planering och genomförande av uppgraderingar, migrering och konsolidering
* incident- och problemhantering samt mer proaktiv optimering
* delta i upphandlingar samt inom ditt tekniska ansvar omvärldsbevaka och göra val av framtida teknik
Din vardag innefattar kontaktytor både internt på myndigheten men även med våra leverantörer.
Bolagsverket erbjuder flera hälsofrämjande aktiviteter och möjlighet att till viss del arbeta på distans. Vi har en modern arbetsmiljö i våra lokaler centralt vid hamnen i Sundsvall.
Antar du utmaningen?Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och som kan organisera och planera ditt arbete samtidigt som du är idérik och tycker om att hitta nya förbättrings- och angreppssätt. Du har ett stort intresse av och förmåga till att vilja lära dig nya saker och hålla dig uppdaterad inom ditt område.
I din roll är det viktigt att du samarbetar bra med andra där ni tillsammans har fokus på det gemensamma målet. Du kan lyssna in andra och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du har en god problemlösningsförmåga, där du hittar lösningar på komplexa problem.
Dessutom behöver du ha
* eftergymnasial utbildning inom it eller kunskaper eller erfarenheter som vi bedömer som likvärdiga.
* aktuell erfarenhet av traditionell blocklagring
* aktuell erfarenhet från arbete i VMware eller motsvarande plattform
* aktuell erfarenhet av Linux
* goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du även har
* aktuell erfarenhet av relevant scriptspråk
* aktuell erfarenhet av fillagring (NAS) eller objektlagring (S3)
* aktuell erfarenhet av Vmware vSAN
* aktuell erfarenhet av Brocade SAN-switchar
* aktuell erfarenhet av Netbackup
* aktuell erfarenhet av NetApp
Stämmer detta in på dig, då är du varmt välkommen med din ansökan! Vi gör urval och intervjuer löpande under ansökningstiden.
ÖVRIGT
Bifoga endast CV i din ansökan.
Placeringsort Sundsvall.
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera ansökan i rekryteringssystemet. Kontakta istället den rekryterande chefen för att lämna in din ansökan på annat sätt. Du hittar kontaktuppgifterna i annonsen. Du behöver då ange tydligt på din ansökan att du har skyddade personuppgifter. Det är endast om du har skyddade personuppgifter som din ansökan kan undantas från att bli offentlig handling.
Bakgrundskontroll av våra slutkandidater via vårt externa rekryteringsstöd ingår som en del i vår rekryteringsprocess. Genomförd och godkänd bakgrundskontroll är en förutsättning för anställning hos Bolagsverket. För vissa tjänster förekommer säkerhetsprövning.
På Bolagsverket vill vi ge våra medarbetare goda förutsättningar att göra ett bra jobb, trivas på jobbet och må bra. Vi satsar på arbetshälsa för att öka hälsomedvetandet och ge alla möjlighet till ett aktivt och regelbundet deltagande i hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen. Vi erbjuder dessutom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt har massage och gym i våra egna lokaler.
