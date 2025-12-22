Infrastrukturspecialist till Savecore
Har du gedigen erfarenhet av IT-infrastruktur och vill arbeta med lösningar som alltid måste fungera? Här får du en nyckelroll i att utveckla säkra, robusta och verksamhetskritiska IT-miljöer tillsammans med erfarna kollegor. Du kliver in i en trygg organisation med internationella projekt och stark gemenskap.
Låter det som nästa steg för dig? Då vill vi berätta mer.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Savecore en Infrastrukturspecialist. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Savecore. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Savecores önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Savecore är specialiserat på server, lagring och databaser, med kontor i Sundsvall och Solna. De arbetar med kunder från hela världen och erbjuder en arbetsplats där innovation, utveckling och gemenskap står i fokus. Med sitt nya Cloud Team i Sundsvall skapar de spännande möjligheter både för sina kunder och för sitt team. Här blir du en del av ett engagerat team där både teknikintresse och gemenskap står i centrum!
Du erbjuds
En inkluderande och stöttande kultur där gemenskap och utveckling står i centrum
Ett modernt kontor med kreativa ytor för både fokus och återhämtning
Trygga förmåner och möjligheten att växa i ett växande Cloud Team med globala kunder
Det här är en arbetsplats där kollegorna bryr sig om varandra och där man har kul tillsammans. I det moderna kontoret i Sundsvall väntar en inspirerande miljö med loungeyta, gaminghörna, scen, pingisbord, hängmatta och flera typer av arbetsytor - från öppet kontorslandskap till privata rum. Allt för att skapa en miljö där både fokus och återhämtning får plats.
Trygga förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och omfattande försäkringar är en självklar del av paketet. Men det som verkligen utmärker Savecore är deras genuina vilja att se varje medarbetare växa - både i sin yrkesroll och som människa. Här blir man inte bara en kollega, utan en viktig del av Savecore-familjen.Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som Infrastrukturspecialist arbetar du brett med design, implementation och förvaltning av IT-infrastruktur i miljöer där tillgänglighet, säkerhet och stabilitet är avgörande. Du utgår från Savecores huvudkontor i Sundsvall och samarbetar tätt med både kollegor och kunder i rådgivande och tekniska sammanhang.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
• Design och vidareutveckling av IT-arkitektur
• Implementation, konfiguration och optimering av infrastrukturlösningar
• Drift, övervakning och felsökning i komplexa miljöer
• Arbete med IT-säkerhet och regelefterlevnad
• Teknisk rådgivning och dialog med kund
Vi söker dig som
Har en relevant universitets- eller högskoleutbildning inom IT och erfarenhet av arbete med IT-infrastruktur. Du har arbetat i miljöer med exempelvis virtualisering, lagring och operativsystem, och är van vid att ta ansvar i tekniskt krävande uppdrag. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som konsult.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Savecore. Du arbetar strukturerat och metodiskt, vilket är viktigt i stabila och säkerhetskritiska miljöer. Du är kommunikativ och trivs i samarbeten, både internt och i dialog med kund. Samtidigt tar du ett tydligt ansvar för ditt arbete och förstår vikten av tillförlitliga lösningar i verksamhetskritiska sammanhang.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundsvall
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
