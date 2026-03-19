Infrastrukturarkitekt
Syspartner Consulting AB
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19

Dina arbetsuppgifter
Som infrastrukturarkitekt kommer du arbeta taktiskt med att hålla ihop, driva och utveckla tjänster inom området tillsammans med flertalet duktiga kollegor. Du ansvarar för att IT-lösningar realiseras på ett korrekt sätt enligt regulatoriska krav, verksamhetens krav & behov samt i förhållande till andra IT-lösningar. Du säkerställer att de företagsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder följs i den tekniska arkitekturen och du gör medvetna val för att skapa maximalt värde till verksamheten
Vem är du?
Vi söker dig som, precis som vi, har ett stort tekniskt intresse och gillar att arbeta med den senaste tekniken och hänga med i branschens utveckling. I rollen som konsult är du vårt ansikte utåt vilket kräver ett gott kundbemötande och en professionell attityd. Vi söker en ödmjuk och ärlig person som visar intresse och nyfikenhet inför uppgiften. Kraven för tjänsten innebär att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom säkerhet eller annan lämplig utbildning
Flera års arbetslivserfarenhet av att ha arbetat som systemadministratör eller infrastrukturarkitekt
Erfarenhet av att ha arbetat med IT -säkerhet
Förmåga att arbeta självständigt och i team, med god kommunikationsförmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Befattningen kan komma att kräva att du genomgår och godkänns enligt vid var tids gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där krav finns på säkerhetsklassinplacering, kan i förekommande fall, medföras krav på visst medborgarskap.
Vilka är vi?
SysPartner erbjuder konsultation inom infrastruktur och systemutveckling samt hostinglösningar och helhetskoncept för IT-drift. Vi grundades i Linköping 2005 och har sedan dess expanderat till ytterligare tre städer, och vi finns idag även i Stockholm, Göteborg, Västerås och Luleå.
SysPartner strävar efter att vara det lilla familjära företaget samtidigt som våra konsulter ofta får chansen att arbeta i en större organisation med spännande tekniska lösningar hos våra kunder. SysPartner lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vad du själv kan inbringa till företaget. Att ta med sig sina personliga intressen till arbetsplatsen är mer än uppskattat! Du kommer som medarbetare att få ta del av bra personalförmåner och få vara delaktig i en mängd sociala aktiviteter som ordnas av företaget årligen.
Blir du nyfiken? Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Syspartner Consulting AB
