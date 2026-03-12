Infrastructure Monitoring Specialist Deltid
Vi hjälper nu vår kund i Borås med att täcka sommarperioden där man kommer arbeta med drift och övervakning. Du kommer vara en nyckelperson i arbetet för en stabil infrastruktur och hantering av incidenter, felsökning och kontinuerlig förbättring kommer vara delar av din vardag. Nu söker vi dig som har några års erfarenhet inom området och som vill ta nästa steg - tillsammans med oss. Hos oss blir du en del av ett nyetablerat team där du får vara med från början och forma både arbetssätt och struktur. Här har du chansen att vara med och bidra till en stabil, säker och förstklassig IT-infrastruktur!
Vi erbjuder dig
Trygga anställningsvillkor och en fast månadslön
Goda utvecklingsmöjligheter som konsult och en långsiktig plan hos Nexer
En familjär atmosfär och teambuildingaktiviteter med dina Nexer-kollegor
I rollen kommer du att arbeta med övervakning, felsökning och förbättring av IT-infrastruktur i en tekniskt komplex och affärskritisk miljö. Du kommer vara en nyckelperson i det dagliga arbetet med att säkerställa stabil drift och effektiv incidenthantering. Detta arbete pågår dygnet runt, därav kommer du behöva arbeta i 3-skift i denna roll.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är
Hantering av larm & incidenter
Felsökning & åtgärder
Dagliga kontroller & kontinuerlig förbättring
Hantering av verksamhetskritiska incidenter från servicedesken
I rollen kommer du behöva agera snabbt på akuta driftstörningar vilket kräver att du tar ägandeskap för ditt arbete, är noggrann och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och i denna roll behöver du trivas med att supportera och agera serviceminded mot alla kontaktytor.
Vi ser gärna att du
Har minst 3 års erfarenhet inom relevant område
Har erfarenhet av övervakningsverktyg som exempelvis Grafana
Har erfarenhet av arbete med infrastrukturmonitorering i komplexa hostingmiljöer
Har kunskaper inom ServiceNow, nätverk, databashantering i SQL och backup
Har erfarenhet av automatisering av arbetsuppgifter i exempelvis PowerShell
Behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift
Du behöver även kunna arbeta i 3-skift i denna roll samt schemalagd beredskap.
Det är meriterande om du har en relevant IT-relaterad utbildning och har du certifiering i ITIL är även det meriterande.
För att trivas i rollen som konsult hos oss tror vi att du har god analytisk förmåga, tar initiativ och är ihärdig när det gäller felsökning och problemlösning. Vi tror även att du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta både individuellt och i grupp, eftersom du som konsult kan komma att arbeta i olika sammanhang.
Mer om Nexer Infrastructure Nexer Infrastructure (vi hette då Sigma IT Tech) startade sin verksamhet 2018 och är specialister på en sak - talanger inom drift, support och IT-infrastruktur. Vi hjälper företag att växa och att framtidssäkra sin kompetens med hjälp av flexibla konsulttjänster. Bland våra kunder finns många välkända aktörer som är marknadsledande inom sina respektive branscher.
Som IT- konsult hos oss blir du väl omhändertagen och vi är måna om att du ska trivas. Vi lägger stor vikt vid att upprätthålla den goda stämningen i vår grupp, bland annat genom gemensamma aktiviteter som föreläsningar, after works och gemensamma lunchträffar. Blir du konsult hos oss lyssnar vi till dig, dina behov och i vilken riktning du vill utvecklas.
Då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att läsa den!
