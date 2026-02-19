Informatör/filmare - timanställning
2026-02-19
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Du kommer att vara anställd på Kommunikationsenheten, staben på Kommunstyrelsens förvaltning.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har förmåga och kunskap att ta fram manus och producera en film på uppdrag av kommunikationsenheten.
Filmen ska handla om kommunalvalet och rikta sig till förstagångsväljare i Varbergs kommun.
Dina arbetsuppgifter handlar om manusskrivande, filmning och redigering. Du ska också delta i möten med uppdragsgivaren.Kvalifikationer
Du behöver ha erfarenhet av filmproduktion från gymnasial nivå och klara av både reportageform och animeringar.
Vi ser gärna att du har god pedagogisk förmåga och kan anpassa arbetet efter målgruppen förstagångsväljare.
Du behöver kunna anpassa filmens format så att den kan visas på skärm och på varberg.se.
ÖVRIGT
Anställningen kommer att vara en timanställning under mars-april 2026.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
