Informationssäkerhetsspecialist
2026-01-02
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vi söker nu en Konsult inom informationssäkerhet hos var kund.
Om uppdraget
Huvuduppgifter:
Vår kund är en beredskapsmyndighet. Inom ramen för säkerhets- och beredskapsområdet behöver vi förstärka med en konsult vars huvudsakliga uppgifter kommer att utföras inom informationssäkerhetsområdet.
Uppdrag inom Kundkontorets informationssäkerhetsarbete, t.ex.
• Riskhantering och informationsklassificering,
• Standardisering
• Utvecklingsaktiviteter
• Krav gällande informationssäkerhet vid upphandlingar,
• Skapa och leda utbildningar.
Arbetssätt
• Agilt, iterativt och värdeskapande med SAFe som agilt ramverk och inspiration.
Teknik och verktyg
Confluence
Jira
Kompetensnivå:
Exceptionell - Kompetens som fullt ut möter uppdragets innehåll.
Mycket hög - Kompetens som till större delen möter uppdragets innehåll.
Hög - Kompetens som i många delar möter uppdragets innehåll.
Tillräcklig - Kompetens som i grundläggande delar möter uppdragets innehål
• konsulten bör ha tillräcklig samarbetsförmåga, är lyhörd, arbetar självständigt, är proaktiv
• konsulten bör kunna kommunicera på svenska för att kunna leverera uppdraget med tillfredsställande kvalitet.
• konsulten ska ha haft tillräcklig kompetensnivå, baserat på uppdragets innehåll.
• konsulten ska ange namn och nuvarande arbetsgivare på två referenspersoner
• konsulten ska kunna påbörja uppdraget senast den 16 februari 2026.
• konsulten ska kunna ge bakgrundsinformation och säkerställa att den information som anbudsgivaren lämnar gällande konsultens erfarenhet och utbildning är korrekt.
Meriterande:
Konsulten bör ha kompetensnivån Exceptionell, Mycket hög eller Hög, baserat på uppdragets innehåll Övrig information
Startdatum: 2026-02-16
Slutdatum: 2026-06-30
Plats: Sundsvall
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Möjlighet till förlängning: Kunden har rätt att med minst tre månaders framförhållning förlänga uppdraget längst till och med 30 juni 2027
Ansök genom att bifoga ditt CV på svenska (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
• i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag - hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.
• information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget.
