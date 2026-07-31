Informationssäkerhetssamordnare

Degerfors Kommun / Datajobb / Degerfors
2026-07-31


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Publiceringsdatum
2026-07-31

Arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetssamordnare har du en central och strategisk roll i kommunen. Du samordnar och utvecklar arbetet med informationssäkerhet på övergripande nivå och säkerställer att kommunen uppfyller gällande lagar, krav och riktlinjer.

Uppdraget omfattar även att stödja kommunens bolag i informationssäkerhetsfrågor så att även dessa verksamheter bedriver ett säkert och strukturerat informationssäkerhetsarbete.

Du arbetar nära IT- och Digitalisering, Säkerhetschef, dataskyddsombud och chefer samt stöttar organisationen i frågor som rör risker, klassning av information, styrning och rutiner. Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete.

Exempel på arbetsuppgifter

• Driva och vidareutveckla kommunens arbete med informationssäkerhet enligt etablerade ramverk (t.ex. ISO 27000-serien)
• Samordna riskanalyser, informationsklassning och kontinuitetsarbete
• Ta fram, förvalta och följa upp styrande dokument såsom policyer, riktlinjer och rutiner
• Stödja chefer och verksamheter inklusive kommunala bolag i att omsätta krav i praktiken
• Bidra i arbetet kring nya Cybersäkerhetslagen, GDPR och annan relevant lagstiftning
• Medverka i hantering och uppföljning av incidenter
• Genomföra utbildnings- och informationsinsatser i organisationen
• Följa upp och rapportera status till ledning och nämnder

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

• Eftergymnasial utbildning inom exempelvis informationssäkerhet, IT, juridik, samhällsvetenskap eller annan relevant inriktning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, riskhantering eller närliggande områden
• God förståelse för styrning, ledningssystem och verksamhetsutveckling
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har:

• Erfarenhet från offentlig sektor och samarbete med andra myndigheter
• Kunskap om ISO 27001/LIS
• Kunskap/erfarenhet av relevanta lagar/förordningar såsom t ex GDPR, NIS2 etc.
• Kännedom/erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor, signalskydd eller brottsförebyggande insatser
• Erfarenhet av förändrings- och utbildningsarbete

Vi tror att du

• är strukturerad och analytisk
• har lätt för att samarbeta och skapa förtroende
• trivs i en rådgivande och stödjande roll
• kan balansera krav, verksamhetsnytta och säkerhet

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-12-01 Eller enligt ök.
Arbetstid: Dagtid.

Hos oss får du

• ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag
• möjlighet att påverka och utveckla kommunens säkerhetsarbete
• engagerade kollegor i en utvecklingsinriktad organisation
• goda möjligheter till kompetensutveckling

Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334598".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Degerfors Kommun (org.nr 212000-1934)
693 80  DEGERFORS

Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, IT- och Digitaliseringsenheten

Kontakt
IT-chef
Jonas Ljudén
jonas.ljuden@degerfors.se
0586-48442

Jobbnummer
10016704

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