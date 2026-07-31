Informationssäkerhetssamordnare
Degerfors Kommun / Datajobb / Degerfors Visa alla datajobb i Degerfors
2026-07-31
, Karlskoga
, Lekeberg
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Degerfors Kommun i Degerfors
, Örebro
eller i hela Sverige
er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetssamordnare har du en central och strategisk roll i kommunen. Du samordnar och utvecklar arbetet med informationssäkerhet på övergripande nivå och säkerställer att kommunen uppfyller gällande lagar, krav och riktlinjer.
Uppdraget omfattar även att stödja kommunens bolag i informationssäkerhetsfrågor så att även dessa verksamheter bedriver ett säkert och strukturerat informationssäkerhetsarbete.
Du arbetar nära IT- och Digitalisering, Säkerhetschef, dataskyddsombud och chefer samt stöttar organisationen i frågor som rör risker, klassning av information, styrning och rutiner. Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete.
Exempel på arbetsuppgifter
• Driva och vidareutveckla kommunens arbete med informationssäkerhet enligt etablerade ramverk (t.ex. ISO 27000-serien)
• Samordna riskanalyser, informationsklassning och kontinuitetsarbete
• Ta fram, förvalta och följa upp styrande dokument såsom policyer, riktlinjer och rutiner
• Stödja chefer och verksamheter inklusive kommunala bolag i att omsätta krav i praktiken
• Bidra i arbetet kring nya Cybersäkerhetslagen, GDPR och annan relevant lagstiftning
• Medverka i hantering och uppföljning av incidenter
• Genomföra utbildnings- och informationsinsatser i organisationen
• Följa upp och rapportera status till ledning och nämnderKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning inom exempelvis informationssäkerhet, IT, juridik, samhällsvetenskap eller annan relevant inriktning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet, riskhantering eller närliggande områden
• God förståelse för styrning, ledningssystem och verksamhetsutveckling
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från offentlig sektor och samarbete med andra myndigheter
• Kunskap om ISO 27001/LIS
• Kunskap/erfarenhet av relevanta lagar/förordningar såsom t ex GDPR, NIS2 etc.
• Kännedom/erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor, signalskydd eller brottsförebyggande insatser
• Erfarenhet av förändrings- och utbildningsarbete
Vi tror att du
• är strukturerad och analytisk
• har lätt för att samarbeta och skapa förtroende
• trivs i en rådgivande och stödjande roll
• kan balansera krav, verksamhetsnytta och säkerhet
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-12-01 Eller enligt ök.
Arbetstid: Dagtid.
Hos oss får du
• ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag
• möjlighet att påverka och utveckla kommunens säkerhetsarbete
• engagerade kollegor i en utvecklingsinriktad organisation
• goda möjligheter till kompetensutveckling
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334598". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors Kommun
(org.nr 212000-1934)
693 80 DEGERFORS Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, IT- och Digitaliseringsenheten Kontakt
IT-chef
Jonas Ljudén jonas.ljuden@degerfors.se 0586-48442 Jobbnummer
10016704