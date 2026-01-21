Informationssäkerhetsexpert
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Datajobb / Norrköping
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker en expert inom informationssäkerhet till it-säkerhetsenheten i Norrköping.
Migrationsverket genomgår ett omfattande förändringsarbete med fokus på digitalisering för effektivare processer och arbetssätt inom verksamheten. Det innebär att det ställs höga krav på att utveckla infrastruktur, system och support som stödjer de nya arbetssätten på ett sätt som svarar upp mot höga krav på informationssäkerhet, informationskvalitet och effektivitet.
ISA-funktionen är bemannad av två medarbetare som ska bli tre och arbetar huvudsakligen med att hålla i och samordna myndighetens samtliga informationssäkerhetsanalyser (ISA) och konsekvensbedömningar enligt GDPR (KKB).
Vad gör en expert inom informationssäkerhet hos oss?
- Leder, följa upp, analysera och rapportera kring
- Migrationsverkets informationssäkerhetsanalyser och konsekvensbedömningar
- Leder och delta i utvecklingen av Migrationsverkets processer för informationssäkerhetsanalyser samt konsekvensbedömningar
- Genomfar riskanalyser inom informationssäkerhetsområdet
- Deltar i verksamhetens arbete med informationsklassificeringar
- Utbilda och stödja verksamheten i frågor som rör cyber- och informationssäkerhet
- Samordnar och kvalitetssäkra underlag från verksamheten inför informationssäkerhetsanalyser och konsekvensbedömningar
Vi söker dig som
För rollen som samordnare av ISA och KKB söker vi dig som är omdömesgill, noggrann, initiativtagande och har en god analytisk förmåga. Du fungerar bra i arbetet med andra och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du tar ansvar för och prioriterar dina uppgifter och driver dina processer framåt i förhållande till satta tidsramar.
Vi söker dig som har:
- Akademisk utbildning inom informationssäkerhet, cybersäkerhet, juridik, riskhantering eller alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Migrationsverket bedömer relevant
- Förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och väl i engelska
- Minst 3 års arbetserfarenhet inom informationssäkerhet, cybersäkerhet eller arbete med riskanalyser, regelefterlevnad eller säkerhetsrelaterat arbete som Migrationsverket bedömer relevant
- Dokumenterad erfarenhet av att leda eller samordna analyser eller utredningar
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta med regelverk och lagstiftning såsom NIS2, CER och GDPR
- Erfarenhet av uppdragsledning och/eller projektledning
- Erfarenhet av informationssäkerhetsanalyser, konsekvensbedömningar eller motsvarande
- Erfarenhet från offentlig sektor eller annan komplex verksamhet
- Erfarenhet av att arbeta strukturerat enligt etablerade ramverk eller metoder (t.ex. ISO 2700x eller motsvarande)
- Erfarenhet av att samverka med verksamhet, IT och juridik
I den här rollen är det inte bara vad du kan som är viktigt, utan också hur du är. Dina personliga egenskaper är avgörande för att du ska lyckas, både i samarbetet med andra och i mötet med uppgifterna i vardagen.
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver inplacering i säkerhetsklass samt godkänd lämplighetsprövning av Migrationsverkets säkerhetsavdelning. Krav på svenskt medborgarskap ställs för denna tjänst.
Upplysningar:
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6-månaders provanställning
Arbetstider: Kontorsarbetstider, distansavtal kan tillämpas enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Placeringsort: Flexibelt bland Migrationsverkets orter men företrädesvis Norrköping eller Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer:
Vill du veta mer om tjänsten går det bra att kontakta rekryterande chef Andreas Åberg, andreas.aberg@migrationsverket.sePubliceringsdatum2026-01-21Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
