Information- & BI Specialist till Sandberg Development
Cabeza Rekrytering och Konsulting AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2025-12-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cabeza Rekrytering och Konsulting AB i Malmö
, Lomma
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Om Sandberg Development ABSandberg Development är ett familjeägt investmentbolag i Malmö med fokus på långsiktigt ägande och utveckling av innovativa bolag. Vi investerar i och utvecklar företag som, genom hållbara och värdeskapande lösningar, bidrar till ett bättre samhälle. Bland våra innehav finns framgångsrika bolag inom bland annat medicinteknik, industri och konsumentprodukter.
Vi har en lång historia - mer än 60 år av entreprenörskap. Idag omsätter koncernen drygt 2 miljarder SEK och har cirka 700 anställda.
Hos oss arbetar du i en miljö där innovation, ansvar och utveckling står i centrum. Vi är ett engagerat team som värdesätter samarbete och engagemang och tror på att kombinera affärsmässig framgång med samhällsnytta.
Du tillhör koncernens nya gemensamma IS/IT-avdelning med cirka 25 kollegor som stöttar våra bolag inom allt från IT-infrastruktur till affärssystem.
Om rollenDu blir en del av vårt Analytics & Integration Team, med stort fokus på Microsoft-ekosystemet - till exempel AI, BI, Data Warehouse, integrationer och Power Platform. I rollen analyserar du verksamhetens informationsbehov, utvecklar datamodeller och bidrar till BI-lösningar som skapar insikter och bättre beslutsstöd.
Som Information- & BI Specialist fungerar du som länken mellan verksamhet, IT och BI-utvecklare. Du översätter affärsfrågor till datadrivna lösningar och säkerställer att rätt information når rätt personer i rätt tid.
Du kommer att:* Kartlägga och analysera verksamhetens informations- och rapporteringsbehov* Utveckla och dokumentera datamodeller som stödjer analys och beslutsfattande* Arbeta med kravinsamling och omvandla affärsbehov till BI- och data warehouse-lösningar* Säkerställa datakvalitet, masterdata och informationsflöden mellan system* Samarbeta med BI-utvecklare och IT för att ta fram dashboards, rapporter och visualiseringar, samt arbeta med BI-utveckling* Bidra till att etablera en långsiktig strategi för informationshantering och datadriven utveckling
Vi söker dig som:* Har erfarenhet av att arbeta som Business Analyst, Data Analyst eller i en liknande roll* Har god förståelse för informationshantering, datamodellering och BI-lösningar* Har erfarenhet av verktyg som Power BI, Azure Data Platform eller liknande* Är analytisk, strukturerad och trivs i gränslandet mellan verksamhet och teknik* Är kommunikativ och kan omsätta komplexa datafrågor till verksamhetsnära insikter* Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuderDu får en central roll i vårt arbete med att bli mer datadrivna och stärka beslutsstödet i hela organisationen. Det innebär att du får vara med och påverka samt bygga upp vår informations- och BI-struktur för framtiden. I teamet är samarbete och innovation en naturlig del av vardagen, och du ges goda möjligheter att utvecklas och växa tillsammans med oss.
Sök tjänstenI denna rekrytering samarbetar vi med Cabeza AB. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Malin Schultz på malin.schultz@cabeza.se
.
Vi hanterar ansökningar löpande - hör gärna av dig redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
Placering: Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6985987-1768405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cabeza Rekrytering och Konsulting AB
(org.nr 556981-4816), https://career.cabeza.se
Malmöhusvägen 1 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Cabeza Jobbnummer
9664974