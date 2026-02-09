Information Steward
2026-02-09
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällskritisk infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Vi bygger framtidens elnät och möjliggör energiomställningen till ett fossilfritt samhälle. Som medarbetare hos oss är du en viktig del i vårt samhällsviktiga uppdrag och bidrar till energiomställningen och en säker elförsörjning för framtida generationer.
Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vattenfall Eldistribution söker nu en Information Steward som vill ta ett operativt och taktiskt ansvar för informationshantering inom informationsområde, Drift och Underhåll. Här får du möjlighet att jobba nära verksamheten, driva förändring och säkerställa att information hanteras som en strategisk tillgång för både verksamheten och samhället.
Som Information Steward på Vattenfall Eldistribution kommer du att ha ett nyckelansvar för att upprätthålla hög datakvalitet, säkerställa efterlevnad av regelverk som GDPR, och effektivisera informationshanteringen inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta nära Information Owner för att omsätta strategiska riktlinjer till praktiska arbetssätt och bidra till utvecklingen av informationshanteringen i linje med affärsstrategi och tekniska möjligheter.
I rollen får du möjlighet att leda operativa informationshanteringsforum och arbeta tvärfunktionellt med kollegor från både IT, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling. Du kommer också att vara en drivande kraft i att säkerställa att informationshantering och datakvalitet är integrerade delar av verksamhetens dagliga arbete.
Rollens arbetsuppgifter och ansvar inkluderar:
Informationshantering: Säkerställa att information hanteras enligt gällande regelverk och interna riktlinjer, inklusive GDPR och branschstandarder.
Datakvalitet: Övervaka och kontinuerligt förbättra datakvaliteten inom ditt informationsområde genom identifiering av brister och initiering av förbättringsaktiviteter.
Utbildning & Kommunikation: Informera och utbilda medarbetare om bästa praxis för informationshantering och datakvalitet, både tekniskt och icke-tekniskt.
Processutveckling: Delta aktivt i förbättringsarbete och processutveckling kopplat till informationsflöden, informationsarkitektur och modellering.
Kravställning: Arbeta tillsammans med informationsproducenter för att kravställa och driva förbättringsinitiativ, samt säkerställa efterlevnad av lagkrav och interna regler.
Ledning & Samverkan: Leda operativa informationshanteringsforum, delta i taktiska forum för informationsstyrning och samarbeta aktivt med andra Information Stewards och kollegor inom IT och verksamhetsutveckling.
Kravspecifikation
Vi söker dig som gillar att ta initiativ och har förmågan att ta ett helhetsgrepp och leda utvecklingen mot en mer samordnad, datadriven och insiktsstyrd organisation. Vi söker en resultat- och förändringsorienterad person med en naturlig analytisk förmåga som kan bidra till vår operativa förmåga i en många gånger fartfylld vardag. Du motiveras av att förbättra verksamheten inom Drift och Underhåll med hjälp av data och du prioriterar mellan initiativ utifrån nytta. Du är ansvarstagande och självgående, vilket i kombination med din erfarenhet gör att du utan problem kan driva arbetet framåt på egen hand. Du värdesätter samarbete och bidrar till en lärandeorganisation genom att aktivt dela med dig av din kunskap, och kan anpassa budskap utifrån mottagare.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk utbildning: Exempelvis inom data, IT, informationsvetenskap eller liknande, eller annan relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av informationshantering: Erfarenhet av att arbeta med datakvalitet, informationshantering och processutveckling i större organisationer.
Förståelse för elnätsbranschen: God förståelse för elnätsbranschens informationsflöden och systemintegration är meriterande.
Kommunikationsförmåga: Förmåga att kommunicera komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt till både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
Erfarenhet av GDPR & informationssäkerhet: God kännedom om relevanta regelverk och förmåga att tillämpa dessa i det dagliga arbetet.
IT-verktyg: Erfarenhet av verktyg som Power BI, SAP DMS eller liknande för analys och visualisering är meriterande.
Språk: Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Trollhättan, Solna eller Luleå
För mer information om själva tjänsten, kontakta rekryterande chef Dick Larsson, dick.larsson@vattenfall.com
. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 22 februari 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
