Industrisanerare
2026-01-26
Som industrisanerare på BUCHEN väntar ett varierande och fysiskt arbete i högt tempo. Ingen dag är den andra lik och problemlösning är en stor del av jobbet. Ditt arbete innebär att rengöra teknisk utrustning hos våra kunder. Det kan vara inom tillverkningsindustrin, energiproduktion, byggindustri, kommunal drift, anläggnings- eller fastighetsförvaltning. Vi använder modern utrustning, bl a torrsugar, högtryckspumpar, spolbilar och utrustning för is-/sandblästring.
På BUCHEN strävar vi efter att tänka nytt och hitta nya tekniska lösningar. Hos oss får du därför vara med och driva utvecklingen framåt, både i vår verksamhet och till nytta för våra kunder. Jobbet innebär mycket kundkontakt och ett nära samarbete med dina kollegor för att lösa problem och ge bra service. På vår enhet i Gävle jobbar idag ett 20-tal kompetenta och engagerade industrisanerare.
Eftersom vi jobbar i riskfyllda miljöer har hälsa och säkerhet högsta fokus. Vi har branschledande processer på plats för alla arbetsmoment och en öppen säkerhetskultur där vi hjälps åt att hela tiden jobba säkert och hitta sätt att utveckla arbetssätt.Publiceringsdatum2026-01-26Profil
Vi söker dig som är ansvarsfull, flexibel, duktig på att prioritera och kan fatta egna beslut i stressiga situationer. Du har daglig kontakt med kunder vilket förutsätter att du är, serviceinriktad och alltid professionell. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av industrisanering men det är inget krav.
Vi vill att du som söker har:
• B-körkort
• Behärskar svenska väl i tal och skrift
• Har en god förmåga att kommunicera med kunder
Det är meriterande om du också har:
• C-körkort
• ADR
• Giltigt YKB Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Arbetstiden är till största del förlagd på dagtid, måndag - fredag, men beredskapsarbete och arbete på obekväma tider förekommer. Placeringsort är Gävle men kan också innebära resor till andra orter. Som anställd på BUCHEN får du schyssta villkor. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder våra anställda friskvård och andra förmåner för ett långt och sunt arbetsliv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Ansökan görs via länken nedan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Buchen Sweden AB
803 09 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
