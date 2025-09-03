Industrilackerare

Vinbergs Mekaniska Verkstad AB / Lackerarjobb / Falkenberg
2025-09-03


Vi söker en industrilackerare till vår nybyggda anläggning i Falkenberg.
Som person ser vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga.
Arbetet kräver noggrannhet, en god kvalitetssyn och förmåga att arbeta i team.
Du kommer främst arbeta med lackering av olika produkter, eller delar av produkter, till tillverkningsindustrin.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket.
Tjänsten tillsätts löpande så välkommen med din ansökan redan idag .

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@vinbergsmek.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industrilackerare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vinbergs Mekaniska Verkstad AB (org.nr 556347-9129)
Kabelvägen 1 (visa karta)
311 50  FALKENBERG

Kontakt
Jan-Anders Bengtsson
janne@vinbergsmek.se
0346-738703

Jobbnummer
9490939

