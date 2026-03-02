Industrielektriker till Elcowire!
Temp-Team Sverige AB / Elektrikerjobb / Helsingborg Visa alla elektrikerjobb i Helsingborg
2026-03-02
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Temp-Team Sverige AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Arbetar du som industrielektriker och är sugen på att arbeta på ett familjeägt bolag i stark tillväxt? Nu söker vi dig som vill fortsätta utvecklas i en miljö med högt tempo, modern teknik och expansionsplaner.
Rollen
Som industrielektriker hos Elcowire får du ett brett och varierande arbete där du blir en viktig del av ett företag. Ditt arbete kommer framför allt att bestå av:
Underhåll, reparationer och modifiering av maskiner och anläggningar
Programmering i PLC
Felsökning
Felanmälan och incidentrapportering
Delta i nya installationer, driftsättningar och tekniska förbättringsprojekt
Inköp av elektriska instrument, utrustning och tillbehör
Här arbetar du med framför allt Siemens och ABB - men erfarenhet av Schneider är också meriterande. Du får möjlighet att vidareutbilda dig och utveckla din kompetens kontinuerligt.Publiceringsdatum2026-03-02Profil
Vi söker dig som är prestigelös, lösningsorienterad och som trivs i en miljö där man hjälper varandra och kavlar upp ärmarna när det behövs. Du tycker om att lära dig nytt och uppskattar att jobba nära produktionen.Du behöver ha:
Gymnasial el-utbildning och elektrikerbehörighet
Några års erfarenhet som industrielektriker
Erfarenhet av PLC (gärna Siemens/ABB), noder, ställverk och HMI
God förmåga att läsa och förstå elritningar och kopplingsscheman
Kunskap inom elektriskt underhåll och reparation av maskiner, system och utrustning
God svenska och grundläggande engelskaÖvrig information
Heltid, dagtid 07:00-15:30
Beredskap: Var 4:e vecka (måndag-måndag). Fredagen efter beredskapsveckan är betald ledig.God beredskapsersättning
Vanligtvis ca 2 utryckningar + 2 telefonsamtal per vecka.
Vi ser gärna att du bor i närheten av Helsingborg, då du har en inställelsetid på 60 min när du har beredskap.
Varför Elcowire?
Elcowire är ett familjeägt bolag med stark framtidstro och omfattande expansionsplaner kopplat till elektrifieringen av samhället. Här är kulturen varm och inkluderande Vidare får du ett:
Generöst friskvårdsbidrag
Tryggt, stabilt och positivt företagsklimat med mycket utveckling framåt
Intresserad?
Är du industrielektrikern vi söker? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mejl på grund av GDPR. Har du frågor däremot är du varmt välkommen att kontakta Konsultchef Kristina Gelevska, kga@temp-team.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Temp-Team Sverige AB
(org.nr 556630-5420), https://elcowire.com Arbetsplats
Elcowire AB Kontakt
Kristina Gelevska kga@temp-team.se Jobbnummer
9771311