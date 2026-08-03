Industrielektriker

Sherwin-Williams Sweden AB / Elektrikerjobb / Sigtuna
2026-08-03


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Vill du vara med och utveckla en modern produktionsanläggning?
Sherwin-Williams grundades i USA 1866. År 2010 förvärvades tidigare Becker Acroma som sedan dess ingår i Sherwin-Williamskoncernen. Idag är Sherwin-Williams ett globalt ledande företag inom färgbranschen med egen tillverkning, utveckling och försäljning. Globalt är vi över 63 000 medarbetare varav 330 i Sverige fördelade på fyra orter med tillverkning i Märsta och Bellö, centrallager i Nässjö samt med en helägd återförsäljare i Vaggeryd. I Sverige fokuserar vi på industriell ytbehandling av trä och metall där våra enheter utgör en central roll av vår totala försäljning i Europa.
Som Elektriker på Sherwin-Williams blir du en viktig del av underhållsavdelningen. Du arbetar nära produktion, teknik och övriga underhållskollegor för att säkerställa att våra anläggningar och produktionslinjer fungerar optimalt.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra avhjälpande, förebyggande och förbättrande underhåll.
Felsöka och underhålla elektriska installationer upp till 415 V.
Arbeta med PLC-, styr- och automationssystem.
Utföra installationer och modifieringar av elektrisk utrustning.
Arbeta enligt Permit to Work, LOTO och riskbedömningar.
Dokumentera arbete i CMMS.
Delta i förbättringsprojekt och rotorsaksanalyser.
Underhålla utrustning i industri- och ATEX-miljö där tillämpligt.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kvalifikationer
Elteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av elektriskt underhåll inom industri.
Kunskap i elscheman och elinstallationer.
Erfarenhet av felsökning på elektriska och pneumatiska system.
Grundläggande PLC-kunskaper.
God datorvana och god svenska i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet från process- eller kemisk industri.
ATEX/DSEAR-kunskap.
Certifiering inom kontroll och provning.
Erfarenhet av Lean Manufacturing och förbättringsarbete.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten.
Självgående och initiativtagande.
Lösningsorienterad och analytisk.
God samarbetsförmåga och kommunikation.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sherwin-Williams Sweden AB (org.nr 556531-1486)
Industrigatan 5 (visa karta)
195 60  ARLANDASTAD

Arbetsplats
Sherwin Williams Sweden AB

Jobbnummer
10019942

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