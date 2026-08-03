Industrielektriker
Sherwin-Williams Sweden AB / Elektrikerjobb / Sigtuna Visa alla elektrikerjobb i Sigtuna
2026-08-03
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Vill du vara med och utveckla en modern produktionsanläggning?
Sherwin-Williams grundades i USA 1866. År 2010 förvärvades tidigare Becker Acroma som sedan dess ingår i Sherwin-Williamskoncernen. Idag är Sherwin-Williams ett globalt ledande företag inom färgbranschen med egen tillverkning, utveckling och försäljning. Globalt är vi över 63 000 medarbetare varav 330 i Sverige fördelade på fyra orter med tillverkning i Märsta och Bellö, centrallager i Nässjö samt med en helägd återförsäljare i Vaggeryd. I Sverige fokuserar vi på industriell ytbehandling av trä och metall där våra enheter utgör en central roll av vår totala försäljning i Europa.
Som Elektriker på Sherwin-Williams blir du en viktig del av underhållsavdelningen. Du arbetar nära produktion, teknik och övriga underhållskollegor för att säkerställa att våra anläggningar och produktionslinjer fungerar optimalt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra avhjälpande, förebyggande och förbättrande underhåll.
Felsöka och underhålla elektriska installationer upp till 415 V.
Arbeta med PLC-, styr- och automationssystem.
Utföra installationer och modifieringar av elektrisk utrustning.
Arbeta enligt Permit to Work, LOTO och riskbedömningar.
Dokumentera arbete i CMMS.
Delta i förbättringsprojekt och rotorsaksanalyser.
Underhålla utrustning i industri- och ATEX-miljö där tillämpligt.
Kvalifikationer
Elteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av elektriskt underhåll inom industri.
Kunskap i elscheman och elinstallationer.
Erfarenhet av felsökning på elektriska och pneumatiska system.
Grundläggande PLC-kunskaper.
God datorvana och god svenska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från process- eller kemisk industri.
ATEX/DSEAR-kunskap.
Certifiering inom kontroll och provning.
Erfarenhet av Lean Manufacturing och förbättringsarbete.Publiceringsdatum2026-08-03Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten.
Självgående och initiativtagande.
Lösningsorienterad och analytisk.
God samarbetsförmåga och kommunikation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sherwin-Williams Sweden AB
(org.nr 556531-1486)
Industrigatan 5 (visa karta
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195 60 ARLANDASTAD Arbetsplats
Sherwin Williams Sweden AB Jobbnummer
10019942