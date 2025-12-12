Industrielektriker
2025-12-12
Kährs är en ledande tillverkare och distributör av golv med egen tillverkning i fyra länder och försäljning i närmare 70 länder runt om i världen. Vi är en kundorienterad golvleverantör med ett erbjudande av premiumgolv för alla rum och tillfällen inom trä, vinyl och pvc-fritt. Vi är stolta över vårt varumärke, vår långa historia och vårt gedigna yrkeskunnande med ett hållbarhetsarbete i framkant.
Vi söker nu en industrielektriker till vår anläggning i Nybro.
Om rollen: Som industrielektriker hos oss arbetar du med service, underhåll och förbättringar i vår golvfabrik och vårt sågverk. Du blir en viktig kugge i arbetet med att hålla maskinparken i trim och att driva tekniska förbättringar framåt.
Dina dagar varierar mellan:
• Felsökning och reparation av maskiner och utrustning
• Förebyggande underhåll och planerade elarbeten
• Deltagande i el- och automationsprojekt
• Samarbete med industrimekaniker och andra kollegor i produktionen
Vem är du? Vi söker dig som har elteknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande. Har du erfarenhet från industriellt underhåll och automation är det meriterande - men även du som är nyutbildad och vill växa i rollen är varmt välkommen att söka.
Vi tror att du:
• Är nyfiken på teknik och gillar att lösa problem
• Trivs med att arbeta självständigt men också i team
• Har ett säkerhetsmedvetet arbetssätt
• Har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Kunskap i PLC- system, schemaläsning och mekanik är ett plus.
Vi erbjuder: * En stabil arbetsplats med stor teknisk bredd
• Löpande intern utbildning och möjlighet att växa inom företaget
• Engagerade kollegor som hjälper varandra och delar kunskap
• En arbetsmiljö där initiativ och förbättringsförslag uppmuntras
Anställningsform och arbetstid
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Arbetstiden är en form av 2-skift, 38 timmar/vecka.
InformationVill du veta mer? Kontakta elchef Gert Håkansson på 0481-420 66.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden - välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gustaf Kähr
(org.nr 556017-3600), http://www.kahrsgroup.com Arbetsplats
Kährs Group Kontakt
Anneli Ohlsson anneli.ohlsson@kahrs.se 0481-463 21 Jobbnummer
