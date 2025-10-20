Industrielektriker
Vill du delta i utvecklingen av vår fabrik, där investeringsgraden är hög, och vara en viktig del i vårt team på Underhållsavdelningen? Vill du ha en trygg arbetsgivare med hållbarhet, säkerhet och medarbetarfokus högt på agendan? Vi på Knauf Sverige söker nu en Industrielektriker till fabriken i Åhus.
Knauf-gruppen är ett världsomspännande företag och en av världens ledande tillverkare av byggmaterial. Knauf har produktionsanläggningar på mer än 300 platser runt om i världen, och ett totalt antal anställda på ca 43 000. Knauf tillverkar främst gipsprodukter, kalk- och cementprodukter samt värmeisoleringsmaterial som marknadsförs och distribueras världen runt. Knauf Sverige har huvudkontor och tillverkning av gipsbaserade byggskivor i Åhus. Knauf Sverige har också tillverkning av stålprofiler i Sävsjö samt försäljningskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vi är totalt ca 140 medarbetare.Arbetsuppgifter
Du blir en del av vår helhet och bidrar till att koppla ihop en högteknologisk industri. Det kräver att du jobbar organiserat och med stort säkerhetstänk. På ett tillförlitligt sätt tar du tillsammans med dina kollegor på underhållsavdelningen ansvar för det förebyggande och avhjälpande underhållet inom anläggningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Initiera och driva ständiga förbättringar och förenklingar som bidrar till ökad säkerhet, tillgänglighet och lönsamhet.
• Genomföra felsökning, förebyggande och avhjälpande underhåll inom vår anläggning.
• Medverka i olika projekt för att säkerställa att teknisk tillgänglighet, lagar, regler och våra standarder följs.
• Rapportera fel och brister samt registrera arbetad tid i företagets CMMS system.
• Initiera och vara behjälplig vid rotorsaksanalyser.
• Beredskapstjänstgöring. I nuläget var femte vecka.
Du är placerad på fabriken i Åhus och du rapporterar till Underhållschef. Ordinarie arbetstid är dagtid.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el/automation eller annan likvärdig utbildning, samt erfarenhet av elektriskt underhåll. Det ses meriterande om du har erfarenheter inom industrin. Det är även meriterande med kunskaper inom PLC.
Som person är du lösningsfokuserad, självgående och ansvarstagande. Du är en problemlösare och drivs av att förstå processer och detaljer och hur dessa påverkar helheten. Du är strukturerad och bra på att planera ditt arbete, tar initiativ och håller en hög servicegrad. Vi ser gärna att du har en positiv inställning, lätt för att kommunicera med kollegor och bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Dina datorkunskaper är mycket goda och har du tidigare arbetat i underhållssystem ser vi det som meriterande.
Som industrielektriker har du många olika kontaktytor och din samarbetsförmåga kommer att vara avgörande.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
På Knauf strävar vi efter att skapa en kultur av teamwork, förtroende och frihet under ansvar, vilket vi tror är nyckeln till ett högt engagemang och vår gemensamma framgång. Vi ser värdet av att våra medarbetare tar ansvar och har inflytande över hur vi skapar den allra bästa arbetsplatsen för oss alla. Din personliga och professionella utveckling prioriteras och det finns därför utrymme för dig att utveckla dina karriärambitioner, oavsett om det är på lång sikt i den svenska organisationen, eller i något av våra andra Knauf-företag internationellt. Möjligheterna är många och som medarbetare är det du som sätter ribban.
Knauf är ett företag som prioriterar hållbarhet, säkerhet och våra medarbetarnas engagemang och trivsel. Vi är drivande i att skapa lösningar som gör skillnad för både byggbranschen och samhället. Hos oss kan du känna stolthet över att arbeta för ett företag som sätter framtiden i fokus. Det kanske är en av förklaringarna till att vi har många medarbetare som har jobbat hos oss länge, och som fortsatt trivs hos oss.
I ryggen har vi en stabil ägare i den internationellt marknadsledande Knauf-koncernen. Våra ägare investerar omfattande i sina fabriker, och för fabriken i Åhus ligger många stora spännande satsningar framåt, där Underhållsavdelningen i högsta grad kommer att vara involverade.
Om du vill ha en arbetsplats med stark gemenskap, stabilitet & trygghet och positiv framtidstro - då kan vi vara arbetsplatsen för dig!
Läs mer om vilka möjligheter som erbjuds dig som medarbetare här: https://karriar.knauf.se
Information och kontakt
Tjänsten är förlagt till dagtid måndag till fredag.
Beredskapstjänstgöring är i nuläget var femte vecka.
Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Hanna Nyberg, på 044-590 65 14.
Vi tillämpar löpande urval, ansökningstiden går ut 9/11.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
