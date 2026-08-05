Industriarbetare

Flexibel Personal Höglandet AB / Processoperatörsjobb / Eksjö
2026-08-05


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Flexibel Personal söker industriarbetare inom metallindustrin
Vår kund söker dig som är noggrann, tålmodig, tekniskt intresserad och har god fysik.
Du skall vara drivande och kunna jobba självständigt
Arbetsuppgifter tvättning och avsyning av produkter
Tjänsten är dagtid (7-16)
B kort och bil är skallkrav om du inte bor i Eksjö
Svenska i tal o skrift
Vi önskar att du har erfarenhet från industriarbete sedan tidigare
Varmt Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industriarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Flexibel Personal Höglandet AB (org.nr 559309-9103)
Hässelåsgatan 4 (visa karta)
575 31  EKSJÖ

Jobbnummer
10023645

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