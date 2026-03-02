Industriarbetare
2026-03-02
Vi söker nu en industriarbetare till Bankeryds området. Vi ser gärna att du som söker bor i närområdet inom regionen då det kan övergå i anställning hos kund vid rätt person.
Arbetsmoment som skall utföras är allmänt verkstadsarbete såsom montering efter ritning, slipning, kapa, klippa, bocka, borra och kontrollmäta detaljer.
Ritningsläsning och montagevana är meriterande.
Önskad starttid: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Önskemål:
• Tidigare verkstadsvana/montagevana
• Ritningsläsning
Krav:
• Körkort B
• Travers
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett är företaget som hyr ut kvalificerad kollektivpersonal, elektriker och tjänstemän inom industribranschen. Sedan 1990 har Ikett försett den svenska arbetsmarknaden med professionell personal.
Som konsult hos Ikett kan du söka både lokala jobb och resejobb både i Sverige och i Norge.
Vi jobbar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Att jobba som konsult innebär att du får möjligheten att sprida ryktet om din kunskap hos de drygt 300 kundföretag som kontinuerligt eller periodvis hyr in personal från Ikett.
Både de lokala jobben och resjobben ger dig möjligheten att utöka ditt nätverk och skapa goda relationer inför framtiden.
Vår filosofi kan sammanfattas med orden;
Kvalitet, Kompetens och Effektivitet.
"Vårt mål är inte att bli störst, det är att alltid vara bäst"
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com Jobbnummer
9772357