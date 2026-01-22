Industriarbetare
Vi på Rådasand är stolta över våra medarbetare som med sin yrkeskunskap bidrar till att uppnå bästa resultat för våra kunder. Vi behöver nu förstärka vårt team och söker därför efter yrkesskickliga industriarbetare! Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Din huvudsakliga arbetsuppgift är produktion av säckade produkter i Emballering, processövervakning av tvättanläggning och körning av hjullastare och dumper. Utöver detta kan visst underhållsarbete samt provtagning förekomma. Anläggningen körs under dagtid men även skiftarbete kan förekomma.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt såväl som i grupp och tar ett stort eget ansvar för leverans, kvalité och utrustning. Du har förmågan att skapa goda relationer med såväl kollegor som kunder.
Du är produktionfokuserad, har ett lösningsfokuserat synsätt och är allmänt händig att lösa diverse praktiska utmaningar.
Vi ser gärna att du har yrkesbevis för lastmaskin samt branscherfarenhet men det är inget krav. B-körkort samt god svenska är ett krav för tjänsten.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vid frågor kontakta arbetschef Jonas Thim, tel 073 -384 75 96
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Rådasand tillverkar och levererar specialsandprodukter som utvinns ur Rådaås, Lidköping, för olika användningsområden såsom vattenrening, gjuterisand, byggindustrin, pannsand, halkbekämpning samt fritids- och hobbysektorn. Swerock omsätter 4,8 miljarder och antalet anställda är cirka 900. Rådasand är ett dotterbolag inom Swerock koncernen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
