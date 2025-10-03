Industriarbetare
Randstad AB / Processoperatörsjobb / Alingsås Visa alla processoperatörsjobb i Alingsås
2025-10-03
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom industri, eller är du nyfiken på att påbörja en karriär inom området? Är du en händig person som är en med ett högt säkerhetstänk? Då har du hittat rätt! Vi söker nu industriarbetare med placering i Alingsås för framtida uppdrag där man kommer få arbeta självständigt och i ett härligt team.
Detta är en proaktiv annons där vi söker duktiga medarbetare till våra kunder som verkar inom industrin. Det finns olika arbetsområden med bland annat montörer, ytbehandlare, maskinoperatörer och truckförare. Du kommer att vara stationerad på någon av dessa avdelningarna.
Som montör kommer du att få arbeta med handverktyg såsom skruvdragare och liknande verktyg. Du är stationerad vid en plats där du monterar efter tydliga instruktioner och roterar uppgifter tillsammans med andra i gruppen. Du jobbar i ett team och har kollegor runt dig, men du bör kunna jobba självständigt. Arbetet innebär tunga lyft och att arbeta med lyftanordningar så har du utbildning "säkra lyft" är det meriterande.
Tjänsten som maskinoperatör innebär att du kommer driftsätta och övervaka processutrustning och maskiner för att omvandla råvaror eller halvfabrikat till komponenter eller färdiga delar till en slutprodukt. Du arbetar även med arbetsflöden utifrån standardprocesser och säkerhetsriktlinjer. Det finns både nya och väldigt gamla maskiner hos våra kunder så om du har erfarenhet av att jobba med gamla maskiner är det starkt meriterande. Vi ser gärna att du är tekniskt kunnig för att kunna utföra enklare reparationer vid driftstörningar. Arbetet kan vara väldigt fysiskt krävande så här ser vi att du har en god fysik.
På logistikavdelningen är det mycket truckkörning både inom- och utomhus. Truckkort är därför ett krav. Du bör vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och inte ha något emot att köra truck även utomhus oavsett årstid eller väder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att köra truck, framför allt motviktstruck, skjutstativ och ledstaplare.
Som ytbehandlare ansvarar du för att olika plåtdelar ska varmförzinkas samt pulverlackeras. De olika kemikalierna hanteras varsamt och du bör därför vara en noggrann person med en försiktighet och ha ett högt säkerhetstänk. Du kommer även att ansvara för återvinningshantering av kemikalierna.
Arbetstiderna är olika beroende på kund. Det finns både dagskift och 2-skift som innebär att du jobbar ena veckan dagtid och andra veckan kvällstid.
För att passa in i rollen tror vi att du har en gymnasieutbildning, gärna inom industrin och har ett tekniskt intresse. Vi tror att du som person uppskattar att arbeta fysiskt och som tidigare har arbetat med något av ovanstående. Vi ser att du är engagerad, arbetsam och är en teamplayer. Vår kund har stort intresse av att du som medarbetare ska lyckas och utvecklas i ditt uppdrag.
Som konsult hos Randstad i Borås är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter, så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Detta är en proaktiv jobbannons! Vid anställning blir du anställd av Randstad och kommer att vara uthyrd till kund. Du är varmt välkommen med din ansökan! Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emma Eriksson på emma.eriksson@randstad.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ansvarsområden
Montering
Truckkörning
Ytbehandling
MaskinoperatörKvalifikationer
Goda kunskaper i Svenska
Utbildning inom industrin
B-körkort och tillgång till bil
Vana från industrin, montering eller erfarenhet av liknande uppgifter
Truckkort: A1-4, B1-6, D1 samt traverskort
Tekniskt intresseOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9539162