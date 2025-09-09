Industrialization Project Manager Till Alten Umeå
2025-09-09
Är du erfaren inom projektledning, teknisk utredning, upphandling och industrialisering av maskiner och processer?
Vi söker dig med erfarenhet inom automation, mekanik eller fordonstillverkning till en av våra största kunder!
Våra produktionsprocesser omfattar bland annat tung pressning, automatiserad kaross-sammansättning och automatiserad målning, med inslag av manuellt arbete inom dessa områden.
I rollen leder du agila team och konstruktionsuppdrag samt bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Arbetet sker på plats i fabriken i Umeå, med enstaka resor till leverantörer.
Som projektledare hos oss hanterar du komplexa projekt med stort affärsvärde och stödjer team i projektmetodik och leverans.
VAD VI TROR ATT DU HAR MED DIG:
Flerårig erfarenhet (8+ år) inom projektledning och industrialisering
Erfarenhet av projekt inom automation, mekanik eller fordonstillverkning
Förmåga att leda agila team och driva konstruktionsrelaterade projekt
Erfarenhet av upphandling och teknisk utredning
Du behöver behärska svenska flytande i både tal och skrift.
Välkommen att söka - urval sker löpande!
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se Ersättning
