Industri- och lokalvårdspersonal sökes Kungshamn

Renvallen AB / Städarjobb / Sotenäs
2026-03-17


Om tjänsten
Arbetet är varierande och innefattar:
Rengöring inom livsmedelsproduktion (maskiner och lokaler)

Arbete med högtryckstvätt och kemikalier

Lokalvård och kontorsstädning

Arbetet inom produktion sker i ett högt tempo och ställer höga krav på noggrannhet, säkerhet och kvalitet.
Utbildning och introduktion
Innan arbetets start kommer du att genomgå utbildning inom:
Kemikaliehantering
Hygien
Skydd och säkerhet

Oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte, kommer du att genomgå vår utbildning innan du börjar arbeta.
Erbjuder vi en introduktion där du under cirka 2 veckor arbetar tillsammans med vår grupp. Under denna period lär du dig våra specifika rutiner för:
Produktionsrengöring
Lokalvård och kontorsstädning

Målet är att alla medarbetare ska arbeta på ett enhetligt och professionellt sätt enligt våra krav och standarder.
Efter introduktionen förväntas du kunna arbeta självständigt, ta eget ansvar och säkerställa att arbetet är korrekt utfört innan genomgång med gruppledare.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: info@renvallen.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Renvallen AB (org.nr 559444-3185)
456 31  KUNGSHAMN

Arbetsplats
Kungshamn

Jobbnummer
9803678

