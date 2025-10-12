Industri lokalvårdare

Evolved Systems Scandinavia AB / Städarjobb / Linköping
2025-10-12


Platsannons: Industri Lokalvårdare
Arbetsbeskrivning: Vi söker en noggrann och pålitlig industri lokalvårdare som kan ansvara för att hålla våra lokaler i toppskick. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där samarbete och ansvarstagande är nyckeln till framgång.

Publiceringsdatum
2025-10-12

Dina arbetsuppgifter
Daglig rengöring och underhåll av industriella lokaler och verktyg
Hantering av rengöringsutrustning och kemikalier på ett säkert sätt
Rapportering av eventuella skador eller behov av reparationer
Samarbete med kollegor för att säkerställa en ren och säker arbetsmiljö

Kvalifikationer
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer
Tillförlitlighet och punktlighet
Ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt
God samarbetsförmåga
Behärskar svenska eller engelska

Arbetstider: Måndag till fredag, 08:00 - 17:00
Vi erbjuder:
En trygg och stabil arbetsplats
Möjlighet till personlig utveckling
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö

Ansökan: Skicka din ansökan med CV och personligt brev till marianna.taveniku@evolved.aero senast 1 november 2025.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: career@evolved.aero

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lokalvårdare".

Arbetsgivare
Evolved Systems Scandinavia AB (org.nr 559450-2899), http://www.evolved.aero

Jobbnummer
9552263

