Industri lokalvårdare
Evolved Systems Scandinavia AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2025-10-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evolved Systems Scandinavia AB i Linköping
Självklart! Här är ett förslag på en platsannons för en industri lokalvårdare:
Platsannons: Industri Lokalvårdare
Arbetsbeskrivning: Vi söker en noggrann och pålitlig industri lokalvårdare som kan ansvara för att hålla våra lokaler i toppskick. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där samarbete och ansvarstagande är nyckeln till framgång.Publiceringsdatum2025-10-12Dina arbetsuppgifter
Daglig rengöring och underhåll av industriella lokaler och verktyg
Hantering av rengöringsutrustning och kemikalier på ett säkert sätt
Rapportering av eventuella skador eller behov av reparationer
Samarbete med kollegor för att säkerställa en ren och säker arbetsmiljöKvalifikationer
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer
Tillförlitlighet och punktlighet
Ansvarstagande och förmåga att arbeta självständigt
God samarbetsförmåga
Behärskar svenska eller engelska
Arbetstider: Måndag till fredag, 08:00 - 17:00
Vi erbjuder:
En trygg och stabil arbetsplats
Möjlighet till personlig utveckling
Trevliga kollegor och en god arbetsmiljö
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och personligt brev till marianna.taveniku@evolved.aero
senast 1 november 2025.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: career@evolved.aero Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lokalvårdare". Arbetsgivare Evolved Systems Scandinavia AB
(org.nr 559450-2899), http://www.evolved.aero Jobbnummer
9552263