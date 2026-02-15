indisk/Pakistanisk Kock
Anas Kitchen / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-02-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anas Kitchen i Göteborg
Om jobbet
Vi söker en erfaren indisk/Pakistanisk kock till vår Indo/Pak Restaurang. Arbetsuppgifterna består av att laga traditionell indisk/Pakistanisk mat, förbereda råvaror, planera rätter samt säkerställa hög kvalitet och god hygien i köket.
Kocken ska kunna arbeta självständigt samt samarbeta med övrig personal i köket.Publiceringsdatum2026-02-15Kvalifikationer
Observera: Matlagningsprov är ett krav innan anställning.
• Minst 3-4 års dokumenterad erfarenhet som indisk/Pakistanisk kock
* Mycket goda kunskaper i indisk/Pakistanisk matlagning
* Erfarenhet av arbete i restaurangkök
* God förståelse för hygien och livsmedelssäkerhet
* Självständig, stresstålig och noggrann
Krav: 3-4 års erfarenhet
Praktiskt matlagningsprov på plats som del av intervjun (obligatoriskt)
Anställningsform:
Heltid (enligt överenskommelse)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal eller överenskommelse
Ansökan sker via Arbetsförmedlingen.
Endast sökande som uppfyller kraven kommer att kontaktas.
We are looking for an experienced Indian chef to join our Indo/Pak restaurant. The work includes preparing traditional Indian/Pakistani dishes, food preparation, menu planning, and maintaining high standards of hygiene and quality.
The candidate must be able to work independently as well as in a team.
Requirements:
* Minimum 3-4 years of experience as an Indian chef
* Strong knowledge of Indian /Pakistani cuisine
* Experience working in a professional kitchen
* Good understanding of food safety and hygiene
* Responsible, efficient, and hardworking
Mandatory Requirement:
The candidate must demonstrate cooking skills on-site as part of the interview process.
Employment Type:
Full-time (as agreed)
Start Date: As agreed
Salary: According to agreement or collective agreement
Application: Apply via the Swedish Public Employment Service (Arbetsförmedlingen).
Only qualified candidates will be contacted. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
Alla ansökningar tar emot bara via mejl . Så gärna skicka mejl till anasnaveedtahir@gmail.com
E-post: anasnaveedtahir@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Indisk/Pakistanisk Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anas Kitchen Jobbnummer
9743138