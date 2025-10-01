Indisk kock
2025-10-01
Indisk kock sökesPubliceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Vi på Mr. Singh Indian Kitchen söker en erfaren indisk kock till vårt team. Du kommer att ansvara för att tillaga genuina indiska rätter, inklusive förrätter, huvudrätter och efterrätter. Rollen innebär även ansvar för planering av menyer samt att bidra med nya idéer för att utveckla vår matupplevelse.Dina arbetsuppgifter
Tillagning av traditionella indiska rätter
Ansvar för både förrätter, varmrätter och efterrätter
Menyplanering och utveckling av nya rätter
Säkerställa att hygien- och säkerhetsregler följs
Arbeta effektivt även under stressiga situationerKvalifikationer
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet som kock inom det indiska köket
God kunskap om råvaror, kryddor och tekniker inom indisk matlagning
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God kunskap om livsmedelshygien
Språkkunskaper: Indiska språk (t.ex. hindi, punjabi eller liknande) samt eller engelska
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse
Tillträde: Omgående
Mr. Singh Indian Kitchen
Centrumpassagen 4
443 30 Lerum Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Via mail
E-post: mrsinghjobb@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mr Singh Indian kitchen AB
(org.nr 559272-4495), http://www.mrsingh.se
Centrumpassagen 4 (visa karta
)
443 30 LERUM Jobbnummer
9536304