Indisk kock

Mr Singh Indian kitchen AB / Restaurangbiträdesjobb / Lerum
2025-10-01


Indisk kock sökes

Publiceringsdatum
2025-10-01

Om tjänsten
Vi på Mr. Singh Indian Kitchen söker en erfaren indisk kock till vårt team. Du kommer att ansvara för att tillaga genuina indiska rätter, inklusive förrätter, huvudrätter och efterrätter. Rollen innebär även ansvar för planering av menyer samt att bidra med nya idéer för att utveckla vår matupplevelse.

Dina arbetsuppgifter
Tillagning av traditionella indiska rätter

Ansvar för både förrätter, varmrätter och efterrätter

Menyplanering och utveckling av nya rätter

Säkerställa att hygien- och säkerhetsregler följs

Arbeta effektivt även under stressiga situationer

Kvalifikationer
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet som kock inom det indiska köket

God kunskap om råvaror, kryddor och tekniker inom indisk matlagning

Förmåga att arbeta självständigt och i team

God kunskap om livsmedelshygien

Språkkunskaper: Indiska språk (t.ex. hindi, punjabi eller liknande) samt eller engelska

Anställningsvillkor

Omfattning: Heltid

Anställningsform: Tillsvidare eller enligt överenskommelse

Tillträde: Omgående

Mr. Singh Indian Kitchen
Centrumpassagen 4
443 30 Lerum

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: mrsinghjobb@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Via mail
E-post: mrsinghjobb@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Mr Singh Indian kitchen AB (org.nr 559272-4495), http://www.mrsingh.se
Centrumpassagen 4 (visa karta)
443 30  LERUM

Jobbnummer
9536304

