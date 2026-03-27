Incidentledare Till Ncsc
Försvarets Radioanstalt / Datajobb / Stockholm
2026-03-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och stärka Sveriges samlade förmåga att hantera cyberhot? Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC, söker en incidentledare med uppgift att delta i arbetet med att bygga upp centrets verksamhet vid FRA. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som Incidentledare tillhör du avdelningen NCSC. Avdelningen är nyinrättad på FRA och befinner sig under uppbyggnad. Som en del av uppbygganden är enheten nyupprättad där utveckling och stora expansiva förväntningar möjliggör stora utvecklingsmöjligheter i rollen.
Som incidentledare deltar du i incidentkoordinering och ansvarar för att föra information mellan olika delar av NCSC och övriga deltagande myndigheter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Incidentleda och ansvara för inkomna incidenter vid NCSC genom att tillse koordineringen av arbetet mellan olika centrala funktioner. Till detta arbete hör att sammanställa kommunikationen kring dessa incidenter.
Arbeta med att utveckla incidentprocesserna inom NCSC.
Ta fram incidentrapporter.
Bidra med information till lägesbilder och rapporter.
Du kommer även att vara delaktig i det övriga arbete som sker på NCSC, i syfte att kunna vara en effektiv representant för kontoret.
Arbetet sker på plats på NCSC, med viss möjlighet till distansarbete om arbetet tillåter. Vid incidenter kan det krävas att du arbetar vid oregelbundna arbetstider. Du har frekvent kontakt med både interna och externa kontaktytor.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, datateknik eller annat relevant område som innehåller projektledning, alternativt att du förvärvat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet.
Arbetslivserfarenhet av incidentledning eller från en roll som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
God kännedom om it- och cyberssäkerhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
Certifieringar inom incidentledning och/eller projektledning
Goda kunskaper i Officepaketet
Flerårig arbetslivserfarenhet av incidentledning inom it och It-säkerhet eller från en roll som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Erfarenhet av att arbeta nära en CERT, SOC och/eller CSIRT
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Stabil - Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade eller pressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer fokuserar på rätt saker.
Muntlig kommunikation - Du talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Om NCSC och FRA
NCSC:s uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Just nu är NCSC i en expansiv utvecklingsfas där du får möjlighet att vara med och bygga upp en central kontaktpunkt för Sveriges cybersäkerhet. NCSC är sedan 2024 en del av FRA.
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.ncsc.se
och www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
.
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är för närvarande belägen i Tomteboda, Solna. Inom några år ska nya lokaler stå klara i Bergshamra. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon Joakim Nyberg på telefon 010 240 46 92. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-04-19.
Referensnummer 2026FRA491-4 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9823298