ILS-ingenjör
Saab AB / Logistikjobb / Lund Visa alla logistikjobb i Lund
2025-09-19
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Som ILS-ingenjör hos Saab Kockums kommer du att få arbeta med de flesta av elementen inom integrerat logistikstöd, eller Integrated Logistic Support. Du kommer spela en nyckelroll i att säkerställa att våra avancerade marinlösningar är pålitliga, tillgängliga och hållbara under hela deras livscykel. Ditt ansvar kommer att omfatta planering, genomförande och uppföljning av ILS-leveranser för att optimera driftsäkerhet och underhåll av våra fartyg och ubåtar. Arbetet sker i projektform och innebär nära samarbete både internt och externt med kunder och leverantörer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
* Leda och genomföra driftsäkerhetsanalyser samt kostnads- och underhållsanalys.
* Delta i anbudsarbete, planering och kravhantering för att säkerställa att våra leveranser uppfyller kundernas förväntningar.
* Arbeta med obsolescence för att möjliggöra underhåll av våra produkter under hela deras livscykel.
Bidra till att utveckla och implementera effektiva arbetssätt, verktyg och processer.
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning eller annan adekvat utbildning. Du har minst tre års erfarenhet från något av områdena ILS, underhåll, tekniskt systemarbete, konstruktion, eller produktionsteknik. Du behärskar svenska och engelska utmärkt, både i tal och skrift.
Utöver detta ser vi det som meriterande om du har:
* Kunskap om SX000i International specification for Integrated Product Support (IPS)
* Kunskaper om standarder inom ILS
* Erfarenhet av Projektledning
* Erfarenhet av den marina sektorn, försvarsindustrin eller Försvarsmakten
* Kunskap om och intresse för databaser och dataarkitektur
Vidare söker vi dig som är analytisk, strukturerad och har ett starkt teknikintresse. Du har erfarenhet av att arbeta i komplexa projekt och har förmågan att skapa ordning och struktur även i dynamiska miljöer. Eftersom arbetet innebär många externa och interna kontakter är det viktigt att du har en god kommunikationsförmåga och är bra på att bygga relationer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
