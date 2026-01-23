IFS Business Analyst Finance
2026-01-23
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi behöver stärka vårt team - ta nästa steg i din karriär tillsammans med oss! Vi söker en person till rollen som IFS Business Analyst. Med dina IFS-kunskaper kommer du att blir en viktig del i vårt team och i framtagandet av morgondagens systemlösningar på Saab.
Som Business Analyst kommer du att fokusera på verksamhetens behov, utmaningar och möjligheter. Rollen går ut på att stötta med att konceptualisera och formulera insikter, och att nå konsensus med relevanta intressenter om vad som behöver göras och hur vägen dit ser ut.
Du blir en del av ett team som arbetar med förvaltning och utveckling av IFS Cloud. Teamet hanterar verksamhetsutveckling, förvaltning och avancerad problemlösning. Vi följer IFS kadens med uppdateringar i våra installationer och kommer att arbeta aktivt med att föra ut nya förmågor i systemet till verksamheten. Beroende på de kunskaper och erfarenheter du tar med dig kan du få en junior eller senior roll i vårt team.
Du kommer att arbeta inom sektionen ERP Applications inom Group IT som tillhör avdelningen Business Applications. Sektionen består av cirka 25 personer som arbetar med Saabs IFS-lösningar på olika sätt: applikationsexperter, utvecklare, tekniker och arkitekter.
Det viktigaste du har med dig är dina erfarenhet av och kunskaper inom området Finance inom IFS Applications. Du har erfarenhet av och ett genuint intresse för IFS som systemlösning och för att utveckla en verksamhet med hjälp av den.
Du tycker om att använda din analytiska förmåga och tänker gärna nytt och hittar lösningar på utmaningar och problem när dom uppstår. Du kan analysera en kravbild men också våga ifrågasätta och komma med förbättringsförslag.
Du är en driven team-player som trivs tillsammans med andra men också i en roll där tätt samarbete varvas med självständigt arbete. Som person är du driven, engagerad, arbetar mot mål och fokuserar på resultat.
Du behöver ha:
*
Kunskaper i IFS Applications inom Finance
*
Systemvetar- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet
*
Arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till affärssystem
*
Erfarenhet av arbete i komplexa verksamheter
*
Mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Erfarenhet som projekt- eller delprojektledare är meriterande. Våra mer seniora Business Analysts tar stort ansvar och hamnar ofta på ledande och drivande positioner.
Tjänsten är placerad antingen Linköping, Jönköping eller Göteborg.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
