Idrottsplatsvaktmästare till stadionområdet
2025-09-08
I rollen som idrottsplatsvaktmästare är du en viktig del i att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmös elitidrottsföreningar att bedriva sin verksamhet. Du bidrar till att anläggningarna håller hög kvalitet och att verksamheten flyter på smidigt för både utövare och publik. Fritidsförvaltningens driftenhet, Enhet Stadion, söker en idrottsplatsvaktmästare för ett vikariat med start så snart som möjligt. Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som idrottsplatsvaktmästare på Enhet Stadion ansvarar du för både invändig och utvändig skötsel av Malmö stads idrottsplatser och anläggningar inom stadionområdet. I denna tjänst kommer fokus ligga på arbete i utemiljön, där du tillsammans med dina kollegor ser till att anläggningarna håller hög kvalitet och är i bästa möjliga skick.
Arbetet innebär bland annat att:
• Ge god service till föreningar och besökare
• Skapa och underhålla goda relationer med föreningar och andra aktörer
• Medverka vid större evenemang som arrangeras på området
• Säkerställa att elitverksamheten har de förutsättningar som krävs för att fungera på hög nivå
Tjänsten är omväxlande och kräver både initiativförmåga och fysisk uthållighet. Du arbetar nära dina kollegor i ett lag där samarbete och ansvarstagande är avgörande för en välfungerande verksamhet.
Arbetstiden är schemalagd och inkluderar kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
För att kunna arbeta hos oss behöver du ha B-körkort för manuellt växlad bil.
Du har tidigare arbetat med vaktmästeri, servicearbete eller liknande praktiska uppgifter, gärna i en miljö där service och samarbete varit centralt. Har du en bakgrund inom föreningslivet, antingen som aktiv eller som ledare, ser vi det som ett stort plus.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av:
•
Grönyteskötsel
•
Skötsel av konstgräsplaner
Som person är du ansvarskännande, flexibel och har god samarbetsförmåga. Att ge god service är en självklarhet för dig, då du i denna roll kommer att möta Malmöbor och föreningar. Du behöver därför också kunna kommunicera på svenska samt ha grundläggande datorkunskaper.
Om arbetsplatsen
Enhet Stadion tillhör driftavdelningen inom Fritidsförvaltningen och ansvarar för driften av flera större anläggningar på stadionområdet - för träning, matcher och publika evenemang. Området är under utveckling och flera nya anläggningar, bland annat en multihall, planeras.
Enheten består av fyra driftsektioner med cirka 40 medarbetare och fyra sektionschefer. Vi arbetar aktivt med frågor kring inkludering och har bland annat genomfört utbildningar i HBTQIA+-frågor. Vår arbetsplats präglas av mångfald och vi välkomnar sökande med olika bakgrund - vi vet att olikheter berikar.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
