Idrottsplatsarbetare
2026-02-09
I Österåker erbjuds många möjligheter till upplevelser för både kropp och själ. En fantastisk natur och starkt föreningsliv bäddar för ett rikt kultur- och fritidsliv. I kommunen finns, förutom skärgården med dess 1100 öar, flera strövområden i naturreservat, en paddelvänlig och konstutsmyckad kanal, bibliotek, teater, flera idrottsanläggningar samt en multiarena och ett brett kulturutbud. Kultur- och fritidsförvaltningen söker en idrottsplatsarbetare för arbete på kommunens idrotts- och friluftsanläggningar.
Ditt nya jobb
Som idrottsplatsarbetare är du ansiktet utåt för alla våra besökare som verkar på våra idrotts- och friluftsanläggningar. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att servicen på våra anläggningar håller hög standard både utomhus och inomhus.
I arbetet ingår skötsel av konst- och naturgräsplaner, sport- och idrottshallar, skötsel och vård av isbanor, övriga aktivitetsytor samt städning av lokaler. Plogning av konstgräsplaner, maskinvård, snickeri samt svetsarbeten ingår också.
Hos oss har du förmånen att arbeta större delen av dagen utomhus och arbetsuppgifterna varierar utifrån säsong med allt från skötsel av grönytor till snöröjning.
Dina arbetstider varierar och kväll- och helgarbete förekommer samt ingår i schemat. Som idrottsplatsarbetare tillhör du idrotts- och friluftsenheten på kultur- och fritidsförvaltningen. Du rapporterar till arbetsledaren i laget som leder och fördelar det dagliga arbetet och närmaste chef är idrotts- och fritidschefen.
Publiceringsdatum2026-02-09Profil
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning
• Grundläggande datorkunskaper
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska
Det är meriterande om du har:
• Maskinvana
• Vana av att sköta grönytor
• Kunskap om snickeri
• Mekaniska kunskaper
• Förståelse för föreningslivet
• Fastighetsskötsel
För att lyckas och trivas i din nya roll ser vi att du har en hög servicekänsla, är initiativtagande, handlingskraftig och lösningsorienterad. God kommunikation med alla våra besökare är viktigt och du behöver kunna anpassa dig efter person och situation.
Du kan arbeta självständigt, är en god problemlösare och kan anpassa dig efter ändrade omständigheter med ett flexibelt arbetssätt. Vi söker en lagspelare med god samarbetsförmåga, engagemang och professionell attityd till rollen som idrottsplatsarbetare. Du har även en naturlig inställning till att ge bra service och förmåga att skapa goda relationer med våra besökare.
Då arbetet sker i kontakt med barn behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Anställningens omfattning
100%
38,25 timmar per vecka enligt fastställt schema
Anställningsform
Tillsvidareanställd
Tillträde
Enligt överenskommet datum
Sista ansökningsdag
2026-02-23
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
I Österåker erbjuds många möjligheter till upplevelser för både kropp och själ. En fantastisk natur och starkt föreningsliv bäddar för ett rikt kultur- och fritidsliv. I kommunen finns, förutom skärgården med dess 1100 öar, flera strövområden i naturreservat, en paddelvänlig och konstutsmyckad kanal, bibliotek, teater, flera idrottsanläggningar samt en multiarena och ett brett kulturutbud.
