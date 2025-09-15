Idrottspedagog/tränare
Stockholm Sport Academy söker nu nya idrottspedagoger / tränare med start i september. Vi är ett trevligt tränarteam som arbetar med barn och ungdomsträning, nybörjare till avancerad.
Som idrottspedagog är du med och undervisar i sporterna akrobatik eller parkour. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet, men en vilja att lära dig mer.
Det finns möjligheter att arbeta mellan 2-8 timmar i veckan.
Vi erbjuder:
Utbildning (Idrottskoncept, HLR och metodik)
Personlig utveckling med möjlighet att avancera
Trevliga kollegor
Möjlighet att jobba på flera platser runt om i Stockholm
Ledarskapsmerit till CV
Om dig
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för idrott och som vill vara med och utbilda andra. Vi har inget krav på att du tidigare ska ha jobbat som tränare då du kommer få utbildning inom ledarskap och metodik från oss. Publiceringsdatum2025-09-15Om företaget
Stockholm Sport Academy är Stockholms största sportskola. Vi erbjuder träning inom tennis, parkour, multisport, friidrott, akrobatik och fotboll till barn, ungdomar och vuxna. Utöver terminsträning erbjuder vi även lägerverksamhet på lov och ledighet vilket även ger dig som tränare möjlighet att jobba när det passar dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Sport Academy AB
(org.nr 559136-6058), http://www.exempel.com Arbetsplats
Stockholm Sport Academy Kontakt
Jacob Lundin jacob@stockholmsportacademy.se Jobbnummer
9508048