Idrottslärare F-6
2025-09-11
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!
Fröviskolan F-6 är en skola som ligger i samhället Högsby. För närvarande undervisar vi på F-6 ca 250 elever i ljusa, fina och fräscha lokaler. En stor skolgård finns där flertalet pedagogiskt utformade ytor ger möjlighet till inbjudande aktiviteter. Vi jobbar aktivt med rastaktiviteter och rörelseglädje. Skolan är organiserad i arbetslag och i varje arbetslag finns en arbetslagsledare. I Högsby kommun finns en central elevhälsa som är kommunövergripande med skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Undervisning med tillhörande uppgifter. Viss del av idrottsundervisning görs mot åk. 7Kvalifikationer
• Aktuell lärarbehörighet för tjänsten
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt
svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten.Dina personliga egenskaper
Som person är du stresstålig, flexibel och strukturerad. Du har lätt för att skapa goda relationer med människor. Du trivs med ansvar och har ett lösningsorienterat förhållningssätt samt en förmåga att prioritera och planera ditt arbete.
ÖVRIGT
Enligt avtal.
