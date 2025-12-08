Idrottslärare Elmsta skola
2025-12-08
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Varmt välkommen att söka anställning hoss oss på vår härliga skola Elmsta skola på Väddö. Det här är en tjänst för dig som har erfarenhet av arbete som idrottslärare i årskurserna ett till sex och har en vilja att påverka elevers förutsättningar till att kunna nå så långt som möjligt i sin utveckling. Vi rekryterar då vår nuvarande idrottslärare under vårterminen har ett annat uppdrag. Elmsta skola är en av tre skolor som ingår i Älmsta rektorsområde tillsammans med Norrsundsskolan åk 7-9 och Grisslehamns skola åk F-6, samarbeten mellan skolorna är en viktig del av vardagen.
Uppdraget
Vi samarbetar i olika konstellationer med arbetslaget, fritids, elevhälsan mm, du kommer att ingå i arbetslag f-6 där ni arbetar gemensamt för att utveckla skolans uppdrag i enlighet med gällande styrdokument och deltar förstås i skolans utvecklingsarbete. Som lärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du ansvarar även för att dokumentera och bedöma elevernas förmågor mot kunskapskraven och för att skapa goda förutsättningar för elever tillsammans med dina kollegor. För oss är det viktigt med ett medvetet språkligt förhållningssätt i all undervsisning som gör undervisningen tdlig för alla elever.
Huvuddelen av undervisningen är på Elmsta skola, en lektion i veckan undervisar du vid Grisslehamns skola.
Samarbete med kollegor inom skolan men även mellan skolorna ingår. Hos oss får du tillsammans med kollegor inspirera och skapa förutsättningar till ett lustfyllt lärande varje dag.
Det här behöver du ha med dig
Vi söker i första hand dig som är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i drottt, men även dig som har erfarenhet utan utbildning. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga. Du har ett starkt elevfokus, lätt för att skapa goda relationer och samverka både med elever, vårdnadshavare, kollegor, skolans elevhälsoteam och skolledning. Vi söker dig som är en tydlig ledare och har förmågan att skapa trygghet genom tydlig struktur och varierad undervisning. Du har ett professionellt och positivt förhållningssätt samt kan se utmaningar som möjlihgeter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Älmsta rektorsområde består av tre skolor som är belägna i Älmsta och Grisslehamn. Norrsundsskolan 7-9, Elmsta skola F-6 och Grisslehamns skola F-6. Här ligger skolorna nära natur och fin omgivning. Elmsta skola har idag ca 170 elever och ca 30 medarbetare. Vi har ett nära samarbete med de andra skolorna i rektorsområdet och har gemensamma arbetslag med Grisslehamns skola. Skolan är nära Älmsta centrum med närhet till utflyktsmöjligheter men samtidigt i ett lugnt bostadsområde med tillgång till stora ytor och lekområden
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning vikariat
•
Omfattning: Deltid 60% fördelat på tre dagar i veckan
•
Tillträde: 250108 eller enligt överrenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
