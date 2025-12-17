Idrottslärare årskurs F-6
2025-12-17
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Härneviskolan är en grundskola F-6 med cirka 425 elever. Skolan ligger i den gamla delen av Bro i en lugn miljö med en fin och utmanande skolgård.
Nu söker vi ytterligare en legitimerad idrottslärare till vår skola! På skolan lever vi efter att skapa trygghet, lust och nyfiken att lära för eleverna.
Vi tror att alla barn kan och vill och att det är vi, personalen, som skapar förutsättningar för detta. Publiceringsdatum2025-12-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är legitimerad lärare i Idrott och Hälsa. Du kommer att undervisa elever i årskurs F-6 och vara en del i ett av våra arbetslag. På skolan finns ytterligare en idrottslärare som du kommer att ha ett nära samarbete med.
Skolan som byggdes 2013 ligger fint beläget invid pendeltågstationen i Bro. Vi har bra lokaler och en stor fin skolgård. På Härneviskolan går ca 475 elever fördelade på 20 klasser. Fritidsverksamheten är integrerad med skolan både verksamhets- och lokalmässigt.
Vem vi söker
Vi söker dig som ser ansvar som en naturlig del i arbetet och förstår att struktur skapar tydlighet.
Du ser möjligheter istället för hinder och har en god kommunikativ förmåga samt en pedagogisk insikt och mognad.
Tveka inte att söka! - även om du är nybakad lärare.
Vill du vara en av oss och bidra med dina erfarenheter och din kompetens för vårt fortsatta utvecklingsarbete? Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidare anställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 16 januari 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV och besvara våra urvalsfrågor.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/357". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Härneviskolan Kontakt
Susanne Jonsson 08-58169000 Jobbnummer
9648699