Idrottslärare åk 1-9
2025-12-08
Vill du göra skillnad - på riktigt?Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
Du kommer undervisa i idrott och hälsa från årskurs 1-9, du kommer ingå i ett arbetslag och du har ämnes kollegor som stöd i planering och bedömning.
I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med dina kollegor utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du hittar strategier för att nå varje elev och stärka elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt.
Genom dina gedigna ämneskunskaper skapar du kreativa lektioner med en differentierad och dynamisk lektions design som väcker elevernas intresse. Verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i ett kollegialt lärande.
Som idrottslärare ansvarar du även för idrottslokalen samt planering av inköp relaterat till ämnet. Då vi har ett badhus ingår även simundervisning.
Vi erbjuder dig:
- Ett skolklimat med hög samarbetsanda och starkt elev fokus
- Goda möjligheter att driva pedagogisk utveckling på vetenskaplig grund
- Ett starkt kollegialt stöd från både ämneslag och arbetslag
- Tillgång till ett kompetent och välfungerande elevhälsoteam
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i idrott och hälsa, gärna i kombination med annat ämne.
Du brinner för ämnet och är bra på att organisera större aktivitetsdagar t.ex. friluftsdagar. Du behöver ha ett system tänk och ansvarar för att kommunicera med alla lärare och arbetslag kring dessa dagar.
Du är en god ledare i klassrummet som skapar en trygg lärmiljö för alla elever. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och anpassar din undervisning och kommunikation därefter, för att både vägleda och utmana.
Du är insiktsfull och kan anlägga ett norm kritiskt tänkande och förhållningssätt i planering och genomförande av din undervisning. Vi söker dig som trivs med att lägga ner tid och engagemang på att skapa goda relationer med dina elever och en god kommunikation med vårdnadshavare.
Du är tydlig ledare som leder med värme och ser till varje enskild elevs bästa. Du arbetar självständigt men värdesätter samarbete med kollegor och bygger därigenom din egen och er gemensamma kompetens och utveckling. Du delar gärna med dig av dina kunskaper och är samtidigt öppen för andras tankar och idéer.
Du reflekterar över det praktiska arbetet både genom att analysera i stunden och ta didaktiska beslut därefter och på ett systematiskt sätt över hela läsåret.
Om Bergsjö skola
Bergsjö skola är en F-9-skola med cirka 500 elever, även anpassad grundskola 1-10 finns i vår verksamhet. Vår skola är belägen i Nordanstig - nära både natur och hav. Vi arbetar målmedvetet med att stärka undervisningens kvalitet, bygga trygga relationer och skapa en skola där alla elever får förutsättningar att lyckas.
Var med och bygg framtiden med oss!
Nordanstigs kommun består av flera skolorter med totalt ca 900 elever med ett gemensamt högstadium i Bergsjö. Tillsammans arbetar vi för en högre måluppfyllelse och en mer likvärdig skola. Skolverket, Umeå universitet, SPSM, Mittuniversitetet och RUC-X är några av de parter vi samarbetar med för att uppnå detta.
Vi arbetar för likvärdighet och samma förutsättningar mellan skolorna, då alla elever möts upp i kommunens högstadium. Vi arbetar för bra övergångar och med en reflekterande miljö där alla får möjlighet att utvecklas och nå goda resultat.
Vi jobbar målmedvetet med att utveckla vår undervisning i samtliga verksamheter och basen i detta arbete är kollegialt lärande. Inom våra skolor jobbar vi för att laget är större än jaget. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar.
Nu söker vi dig som vill vara med på den spännande resan att forma dagens ungdomar till framtida ansvarsfulla vuxna.Övrig information
Inför eventuell intervju, ta med ett aktuellt belastningsregister. Alla våra medarbetare har 2000 kr/år i friskvårdsbidrag. Inom våra verksamheter eftersträvar vi en jämn könsfördelning. Urval och intervjuer sker löpande.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter till vi att du ansöker genom att kontakta den rekryterings ansvariga som står i annonsen.
Välkommen med din ansökan! Tillsammans gör vi skillnad - varje dag.
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
