Idrottslärare 7-9, vikariat
Motala kommun, Enhet Zederslund / Grundskollärarjobb / Motala
2025-10-31
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fem av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Zederslundsskolan är en 7-9 skola i centrala Motala med nära till kommunikationer. Vår skolidé:
* Vi lär som mest när vi mår som bäst.
* En kultur där man är sedd och saknad
* Vi har höga förväntningar på varandra
* Det borde gå - en positiv grundinställning
* Alla är lika mycket värda
* Undervisning i ständig förbättring
På skolan går ca 320 elever i 5 klasser per årskurs. Under skoldagen fördelas eleverna ofta i olika undervisningsgrupper i t ex kärnämnen och moderna språk. Vi har en hög andel behöriga lärare och arbetar i arbetslag och ämneslag för elevernas utveckling mot högre måluppfyllelse. Under de senaste åren har skolan arbetat med skolutveckling i samverkan med skolverket för att förbättra undervisningen. Att bli anställd på Zederslundsskolan innebär att du är delaktig i att bygga en ny skolkultur tillsammans med personal som tidigare arbetat på två olika skolor. Undervisningssalarna är välutrustade med bl a projektorer. Eleverna har en till en lånedatorer och arbetar med TEAMS som lärplattform. Elevdemokrati är viktigt på skolan med välutvecklat elevråd och klassråd.

Arbetsuppgifter
Undervisning i ämnet idrott och hälsa för elever på 7-9 tillsammans med två lärarkollegor. I arbetet ingår samtliga läraruppdrag som planering, genomförande och bedömning.

Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa för åk 7-9
* Eftersom detta är en tidsbegränsad tjänst kan du bedömas aktuell för tjänsten med erfarenhet av ledarskap för unga inom t ex idrottsförening eller liknande.
Personliga kompetenser:
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
* Du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
* Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
