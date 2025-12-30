Idrottskonsulent/kanslist
Råsunda Idrottsällskap / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-12-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Råsunda Idrottsällskap i Solna
Idrottskonsulent/kanslist till Råsunda IS
Vi söker vi en engagerad, självständig och driven person. Har du tidigare erfarenhet från liknande jobb är det en merit. Det viktigaste är dock att du brinner för idrotts- och föreningsverksamhet, är social och utåtriktad samt vill jobba i det nav som kansliet ska vara i en idrottsförening.
Som idrottskonsulent/kanslist jobbar du med många och varierande uppgifter. De huvudsakliga områden som Du kommer att ansvara för är:
• Medlemssupport via t ex telefon, e-post och sociala medier
• Administration som t ex medlemsregister, posthantering och LOK-redovisning
• Ekonomirutiner som t ex kontering, fakturor, betalningar och medlemsavgifter
• Medlemsservice som t ex, medlems- och säsongsavgifter, information och kallelser mm
• Digitala rutiner som t ex uppdatering av hemsida, sociala medier och digitala tjänster
• Arrangera och delta i exempelvis cuper, ledarmöten och förenings-/styrelsemöten
• Föreningssupport till styrelse, ledare och medlemmar
• Kontaktperson för föreningens interna och externa kontakter
• Etablera nya lag inom fotboll och innebandy samt medverka till att hitta ledare
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, men för att trivas och fungera i rollen som kanslist tror vi att du har:
Minst gymnasiekompetens, gärna med fokus på idrott.
Utövat fotboll/innebandy som ungdom och senior.
Ledarerfarenhet från lagidrott, inte minst på ungdomssidan.
Vana från arbete med och administration av hemsidor.
Goda kunskaper i det svenska språket (tal och skrift).
Villkor, ansökan och mer information
Tjänsten är tillsvidare med en omfattning om 75%, där arbetet framförallt sker dagtid. En fast dag i veckan arbetar du också kvällstid samt vid styrelsemöten och externa möten. Det förekommer även helgarbete ett par gånger om året då vi anordnar cup eller planeringsdag. Den mesta arbetstiden tillbringas på kansliet i Solna men vissa arbetsuppgifter kan även skötas på distans. Fast lön och tillträde efter överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas före ansökningstidens slut.
Har du frågor om tjänsten kan du maila info@rasunda.nu
Läs mer om föreningen på www.laget.se/rasundais Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
Välkommen att skicka din ansökan, CV, personligt brev, löneanspråk och referenser via e-post.
E-post: rekrytering@rasunda.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Råsunda Idrottsällskap Jobbnummer
9666537