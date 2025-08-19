IAM System Administratör
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker just nu IAM System Administratörer till ett globalt ledande företag inom avancerade säkerhetslösningar. Detta är ett ettårigt konsultuppdrag med så snart som möjligt, som erbjuder möjlighet att arbeta i en dynamisk och inkluderande miljö där innovation och hållbarhet står i fokus.
Om rollen:
Vi söker nu konsulter som vill bli en del av ett växande team inom Identity Access Management (IAM) där du arbetar med moderna verktyg och metoder för att säkerställa en trygg och effektiv hantering av identiteter. Teamet arbetar agilt och nära verksamheten för att leverera lösningar som skapar stort värde.
I rollen kommer du bland annat att:
• Utveckla arkitekturen för IAM-området
• Arbeta med och drifta IAM-verktyget Identity Manager (One Identity)
• Hantera ärenden och frågor i ärendesystem
• Samarbeta med andra tekniska team för att skapa högkvalitativa lösningar
• Utveckla och underhålla dokumentation
• Implementera och stödja digitala lösningar
• Hålla utbildningar och ge stöd till kollegor
• Bidra till strategier, planer och roadmaps tillsammans med teamet
Om dig:
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och vill bidra till att utveckla identitetsplattformar framåt. Du motiveras av att arbeta mot mål, leverera resultat och ser samarbete som en självklar del av din vardag.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom:
• Identity and Access Management (IAM)
• Identity Manager från One Identity
• PowerShell
• Relationsdatabaser/T-SQL
• Active Directory eller andra katalogtjänster
Meriterande är om du även har kunskap om:
• Windows infrastruktur
• LDAP, SAML, OAuth, OIDC
• Single Sign-On och Federation
• Azure
Intresserad?
Vill du vara med och stärka ett kompetent och växande IAM-team, skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
Tycker du att detta låter som nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MultiMind Bemanning AB
(org.nr 556782-9931), https://www.multimind.se/ Kontakt
Rekryteringskonsult
Thomas Åkerblad 070-8560708 Jobbnummer
9466066