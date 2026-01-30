IAM specialist
B3 Consulting Group AB (publ) / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos B3 Consulting Group AB (publ) i Stockholm
, Uppsala
, Västerås
, Gävle
, Örebro
eller i hela Sverige
Trivs du med att se till att strategi, resurser och deadlines går hand i hand? Då är det dig vi söker som projektledare.
Som teknisk projektledare på B3 Cloud tar du ansvar för projekt som stärker våra kunders dokumenthantering, informationssäkerhet och IT-infrastruktur. Du ser till att projekten går smidigt, att team samarbetar effektivt och att lösningarna blir både användarvänliga och hållbara.
Du kommer bland annat:
Leda och koordinera projekt inom infrastruktur, dokumenthantering och informationssäkerhet.
Planera, driva och följa upp migrationer av dokument och applikationer för att säkerställa hög kvalitet och användarvänliga lösningar.
Ansvara för implementering av nya modeller och processer som stärker både säkerhet och effektivitet.
Identifiera risker, förbättringsmöjligheter och skapa struktur och transparens i projekt och processer.
Vi söker dig som:
Har 7 års erfarenhet som projektledare inom IT-branschen.
Har kunskap inom Microsoft 365 och Azure.
Har god förståelse för infrastruktur, dokumenthantering och informationssäkerhet.
Är strukturerad, analytisk och lösningsorienterad.
Tar egna initiativ och ser möjligheter till förbättring och utveckling av processer.
Kan flytande svenska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet.
Vilka är vi?
Vi är B3 Cloud, ett härligt gäng med specialistkunskaper inom molntjänster utspridda i Göteborg och Stockholm. Vi tror på att dela kunskap, stötta varandra och ständigt utvecklas tillsammans - både som team och som individer.
Som en del av B3 Consulting Group har vi resurser, kompetens och stöd i ryggen samtidigt som vi bibehåller dynamik och flexibilitet med korta beslutsvägar. Vi är stolt över att vara del av en verksamhet som präglas av inkludering och en strävan efter att ha en positiv påverkan på samhället, människor och miljön. Vi värdesätter olikheter och erfarenheter och arbetar kontinuerligt med inkludering och kultur för samarbete och respekt.
Vi erbjuder:
Frihet och flexibilitet att påverka din utveckling, arbetstider och uppdrag
Kompetensutveckling genom utbildningar, certifieringar och lunchföreläsningar
Konkurrenskraftig lönemodell och en otroligt flexibel samt förmånlig RAM modell
En givande företagskultur med konferensresor, AW:s och wellness-aktiviteter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7146174-1816740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B3 Consulting Group AB (publ)
(org.nr 556606-3300), https://bli.b3.se
Wallingatan 2 (visa karta
)
111 60 STOCKHOLM Arbetsplats
B3 Consulting Group Jobbnummer
9714895