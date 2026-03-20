I 21 söker värnpliktskonsulent, Sollefteå
Hos oss är Värnpliktskonsulenterna viktiga spelare i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar - möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade.
Om HR-avdelningen
HR-avdelningen (G1) är en del av regementsstaben vid I 21 och består av 12 medarbetare med olika kompetenser och inriktningar, både civila och militära. Vårt uppdrag är att genom ett konsultativt arbetssätt ge chefer ett professionellt och verksamhetsnära stöd, såväl strategiskt som operativt. Vi arbetar i ett högt tempo, med god teamkänsla och ett gemensamt fokus på att leverera ett kvalitativt och uppskattat chefsstöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som värnpliktskonsulent är du en viktig del av förbandets stöd till både värnpliktiga och befäl i frågor som rör värnpliktigas rättigheter, skyldigheter, förmåner och psykosociala situation. Du fungerar ofta som ett första stöd och ett naturligt mellanled mellan värnpliktiga, befäl och andra stödfunktioner inom garnisonen.
Arbetet innebär i första hand att genom stödjande och motiverande samtal möta värnpliktiga i både små och stora frågor i vardagen, exempelvis vid lättare psykosociala besvär som inte kräver klinisk bedömning. Vid behov samverkar du med exempelvis Försvarshälsan, präster eller chef för att säkerställa att rätt stöd ges.
Du finns nära de värnpliktiga i deras vardag - både inom garnisonen och ute i fältmiljö - och bidrar till att skapa en trygg och hållbar psykosocial miljö under utbildningstiden i Försvarsmakten. Rollen innebär nära samarbete med befäl och andra funktioner inom garnisonen och ställer krav på att du kan bygga förtroende och goda relationer i en militär utbildningsmiljö.
Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå och innefattar även ordinarie stabsuppgifter samt samarbete med kollegor i organisationen.
Krav för tjänsten
• Socionom- eller beteendevetenskaplig utbildning med högskoleexamen, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Genomförd militär grundutbildning eller annan erfarenhet från arbete inom Försvarsmakten, exempelvis genom värnplikt, hemvärn eller anställning inom myndigheten
• Arbetslivserfarenhet av stödjande och motiverande samtal
• Körkort klass B, manuell växellåda
Personliga egenskaper
Tjänsten ställer höga krav på integritet, gott omdöme och självständighet. Du är trygg i din yrkesroll och kan ta ansvar för ditt arbetsområde, samtidigt som du ser värdet av samverkan och aktivt tar de kontakter som behövs.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och möter människor med respekt, lyhördhet och empati. Rollen innebär många kontaktytor inom organisationen och ställer krav på att du kan samarbeta väl med olika professioner, såsom befäl, Försvarshälsa, präster och andra funktioner inom garnisonen.
Du har en god förmåga att se både individens behov och verksamhetens förutsättningar och kan hantera den balansen på ett professionellt sätt. Vi värdesätter också ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt samt en vilja att bidra till ett gott samarbete inom arbetsgruppen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Kunskap om totalförsvarsplikten samt regelverk som rör totalförsvarspliktigas rättigheter och skyldigheter
* Erfarenhet av uppsökande arbete eller stödjande arbete i en psykosocial kontext
* God pedagogisk förmåga och erfarenhet av att utbilda eller arbeta konsultativt
Övrigt
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Arbetstid: Främst dagtid, men kvälls- och helgarbete förekommer. Resor i tjänsten förekommer.
Arbetsort: Sollefteå
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.
Upplysningar om befattningen:
HR-chef Johanna Holmlund Lautmann
Ovanstående kontaktperson nås via FM växel 08-788 75 00
Fackliga företrädare:
SACO, 08-613 48 00
SEKO, 0770-45 79 00
OFR/S, 08-402 40 00
OFR/O, 08-440 83 30
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-08. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av infanteriet i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildas värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet för att kunna verka från fjäll till hav i subarktisk miljö.
Försvarsmaktens arbete är starkt kopplat till myndighetens värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi ser detta som särskilt viktigt i den tillväxt som nu sker med hänsyn till omvärlden, men också för den professionella utvecklingen. Personlig hälsa värdesätts och uppmuntras, det krävs för att kunna göra ett bra jobb för försvaret av Sverige.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. För att klara denna krävs i de flesta fall svenskt medborgarskap. Vid anställning inom Försvarsmakten följer också en krigsplacering, vidare ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands vid behov. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid betyg och intyg uppvisas.
