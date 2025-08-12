Hyresförhandlare
Full Bemanning Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Luleå Visa alla fastighetsskötarjobb i Luleå
2025-08-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Full Bemanning Sverige AB i Luleå
, Västerås
, Stockholm
, Finspång
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker hyresförhandlare till Norrbotten.
Tjänstgöring: 100%
Start: Omgående
Tjänstform: Tillsvidare
Lön: baserat på erfarenhetPubliceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Genomföra besiktningar, dokumentera och ta fram material för bruksvärdering.
Självständigt driva bruksvärdesprocesser.
Hantera åtgärdsförelägganden kopplade till bruksvärdesförhandlingar.
Föra ärenden i Hyresnämnden.
Delta i pågående och kommande hyresförhandlingar.
Samla in och presentera bevisning för förbättringsåtgärder och renoveringar för att motivera hyreshöjningar.
Arbeta nära kunder samt säkerställa god kommunikation och återkoppling.Profil
Erfarenhet av processinriktat arbete inom hyresjuridik.
Djupgående kunskap om hyresförhandlingar, hyresförhandlingslagen och bruksvärdesprincipen.
Dokumenterad vana att föra ärenden i Hyresnämnden.
Relevant eftergymnasial utbildning, gärna inom fastighets- eller hyresjuridik.
B-körkort - resor inom regionen förekommer.
God administrativ förmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: jobb@fullbemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Full Bemanning Sverige AB
(org.nr 559393-5355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hyresförhandlare Jobbnummer
9455605