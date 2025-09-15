Hyresadministratör
2025-09-15
Som hyresadministratör är dina arbetsuppgifter:
Som hyresadministratör är dina arbetsuppgifter:
• Administrera avtalshantering och lägenhetsbesiktningar.
• Ha kontakt med bostads- och lokalhyresgäster, bostadsbolag och entreprenörer.
• Du kommer vara delaktig i inhyrningar, uthyrningar och uppsägningar samt nyckelhantering.
• Säkerställa att arbetet följer lagar och avtal.
• Administrera hyresgästanpassningar.Kvalifikationer
Dina personliga egenskaper är av stor vikt när vi bedömer din lämplighet för tjänsten. För att fungera väl i denna roll behöver du ha sinne för ordning och reda. Du behöver även vara engagerad och ansvarsfull samt ha en förmåga att arbeta med flera processer parallellt. Det är mycket viktigt att du har en naturlig känsla för god service och är duktig på att kommunicera i både skrift och tal. Vi vill även att du delar kollegornas utvecklingsmotivation och självklara laganda.
Vi ser gärna att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom fastighetsekonomi, juridik eller motsvarande.
• Flerårig erfarenhet av arbete med hyresadministration.
• Goda kunskaper i hyresjuridik och ekonomi.
• God systemvana och gärna erfarenhet av fastighetsdatasystem.
• B-körkort.
• Relevant utbildning från högskola, universitet, YH eller gymnasium, alternativt likvärdig erfarenhet förvärvad från yrkeslivet.
• Minst 2 års erfarenhet inom fastighetsbranschen, gärna offentlig sektor.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.
ÖVRIGT
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://skovde.se/naringsliv-arbete/Jobba-hos-oss/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
