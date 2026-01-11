Hyrbilsansvarig
2026-01-11
Bilsmidigt AB är en digital bilfirma med bas i Upplands Väsby. Vi har ett stort lager av bilar och vill nu starta och skala upp en ny affär: uthyrning av lagerbilar - både via etablerade plattformar och genom egna B2B-avtal där företag hyr bilar löpande.
Nu söker vi en person som kan äga och driva hela projektet från test till skalning.
Om rollen
Du ansvarar för att bygga upp vår uthyrningsaffär på riktigt. Det innebär både operativt arbete (få bilar uthyrda snabbt) och strategiskt arbete (bygga avtal och långsiktiga samarbeten).
Exempel på uppgifter:
Starta och optimera uthyrning via plattformar (GoMore m.fl.): annonser, prissättning, tillgänglighet, bokningsregler, recensioner och beläggning.
Välja vilka bilar som ska ingå i uthyrningsflottan och sätta rutiner för rotation (bilar kan säljas under tiden).
Bygga upp B2B-affären: hitta företag som behöver hyrbilar, kontakta beslutsfattare, boka möten och stänga avtal.
Ta fram och förhandla avtal: villkor, ansvar, deposition, självrisk, kilometer, försäkring, betalningsrutiner och uppsägning.
Skapa tydliga processer för: utlämning/återlämning, skadehantering, tvätt/rekond, uppföljning och rapportering.
Mäta och rapportera: beläggningsgrad, intäkt per bil, kostnader, skador, marginal per bilkategori och förbättringsförslag.
Vem vi söker
Vi söker dig som är självgående, affärsdriven och gillar att bygga upp något från noll.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av biluthyrning, bilpool, fleet, leasing, logistik eller B2B-försäljning (inte ett måste - men meriterande).
Vana att skriva/hantera avtal och villkor (eller stark förmåga att lära dig snabbt).
Förmåga att skapa struktur och processer som andra kan följa.
Stark kommunikativ förmåga - du kan prata med både privatkunder och företag.
"Doer"-mentalitet: du får saker att hända och trivs med ansvar.
Meriterande
Erfarenhet av prissättning och revenue management (beläggning, säsong, prisjustering).
Erfarenhet av GoMore eller liknande plattformar.
Förståelse för försäkring, självrisk och skadeprocesser.
Vi erbjuder
Möjlighet att driva och äga ett helt nytt affärsområde med stor potential.
Snabba beslut, korta vägar och hög påverkan.
En verksamhet med stor bilvolym och befintlig infrastruktur.
Fast lön + möjlighet till prestationsbaserad bonus.
Plats
Upplands Väsby.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053), https://bilsmidigt.se
David adrians väg (visa karta
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677282