Hydraulmekaniker till Gruvöns bruk
2026-04-24
Nu söker vi en Hydraulmekaniker till vår Underhållsavdelning. Underhållsavdelningens uppdrag är att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet på hela brukets produktionsutrustning. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra person- och driftsäkerheten samt höja kvaliteten och kostnadseffektiviteten inom vårt underhållsarbete.
Du kommer att tillhöra sektionen Centralt Underhåll, som är en del av Underhållsavdelningen och servar hela bruket. Som hydraulmekaniker arbetar du med felsökning, service och reparation av hydrauliska och pneumatiska system i produktionsmiljö. Rollen kräver både tekniskt kunnande och ett strukturerat arbetssätt.
Arbetet omfattar bland annat:
Förebyggande och avhjälpande underhåll av hydrauliska och pneumatiska system
Felsökning och reparation av maskinutrustning med hydraulik/pneumatik
Byte, justering och renovering av ventiler, pumpar, cylindrar och rörsystem
Medverkan i förbättrings- och utvecklingsarbete inom driftsäkerhet
Dokumentation av utfört arbete i underhållssystemet
Tjänsten är daggående.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Teknisk gymnasial utbildning inom styr & regler, el eller mekanik, eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av arbete med hydrauliska och pneumatiska system i industriell miljö (krav)
God förståelse för ritningsläsning och teknisk dokumentation
Grundläggande datakunskap
Förmåga att kommunicera, dokumentera och rapportera både muntligt och skriftligt
Erfarenhet av industrimiljö, felsökning i komplexa system eller arbete enligt FU-rutiner är meriterande.
Vi arbetar i en varierad och tekniskt utmanande miljö där du får användning av både praktisk erfarenhet och problemlösningsförmåga. Vi värdesätter hantverksskicklighet, teknisk nyfikenhet och vilja att utvecklas inom yrkesområdet.Dina personliga egenskaper
Trivs med att lösa tekniska problem vid akuta reparationer och underhållsinsatser
Är serviceinriktad, ansvarstagande och noggrann
Är självgående men trivs lika bra i grupp
Har ordningssinne och lätt att lära dig våra system och rutiner
Ser kontinuerlig kompetensutveckling som en naturlig del av yrkesrollen
Kontakta oss
Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Daniel Alfredsson, Gruppchef Hydraul/skiftMek 0555- 411 32
Annica Sterner, Sektionschef Central Underhåll Telefon: 0555-41316
Ansökningsinformation
Varmt välkommen med din ansökan senast den 13e maj.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Vår rekryteringsprocess innehåller intervjuer, rekryteringstester, referenstagning samt alkohol- och drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Sweden AB
(org.nr 556876-2974)
Storjohanns väg 4, 66433 Grums (visa karta
)
664 33 GRUMS Arbetsplats
Billerud Gruvöns bruk Jobbnummer
9874792