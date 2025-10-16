Huvudprojektledare
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en erfaren Huvudprojektledare för att leda införandet av nya EU-krav som innebär omfattande förändringar inom flera delar av verksamheten. Dessa förändringar berör bland annat regelutveckling, processanpassningar, IT-stöd och ärendehantering.
Som huvudprojektledare kommer du att driva projektet mot de uppsatta målen, med fokus på att hålla tids- och budgetramar. Du kommer att leda projektorganisationen, etablera en tydlig struktur och ha ansvar för planering, uppföljning och rapportering. En central del av arbetet innebär att identifiera och hantera risker, beroenden och förändrade förutsättningar, samt att samordna insatser mellan olika avdelningar, externa aktörer och beslutsfattande instanser. Du ansvarar även för projektets kommunikation och rapporterar regelbundet status, framsteg och eventuella avvikelser till styrgrupp och uppdragsgivare.
Ska-krav:
Minst fem års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som projektledare inom stora och komplexa organisationer de senaste tio åren.
Minst ett års erfarenhet av projektledning inom offentlig sektor de senaste tio åren.
Minst ett års erfarenhet av att leda projekt som omfattat både verksamhetsutveckling och IT-utveckling med flera parallella beroenden.
Erfarenhet av att genomföra implementeringar av regeländringar eller andra större förändringar som påverkar verksamhetsprocesser och systemstöd.
Erfarenhet av att ta fram och använda styrdokument som projektplaner, statusrapporter och riskanalyser.
Erfarenhet av att leda förändringsarbete i en regelstyrd myndighetsmiljö med flera beslutsnivåer och intressenter samt krav som styrs av både nationell och EU-rättslig reglering.
Erfarenhet av att samordna och leda samverkan mellan myndigheter, departement eller EU-institutioner.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Denna roll är en nyckelposition i arbetet med att implementera EU-krav och skapa de förändringar som är nödvändiga för att anpassa verksamheten. Om du har lång erfarenhet av projektledning i komplexa och reglerade miljöer och har erfarenhet av att arbeta i samverkan med olika myndigheter och internationella aktörer, ser vi fram emot din ansökan.
Startdatum: 2025-11-20
Slutdatum: 2027-10-20
Ansök senast: 22 oktober 2025
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
