Huvudlärare Flygfältsarbetstjänst
2026-03-26
Huvudlärare Flygfältsarbetstjänst till Skydds och flygfältsarbets avdelningen vid Luftstridsskolan (SO 7)
Visst vill du arbeta i stimulerande miljö där alla ser fram emot att komma till jobbet där vi alla jobbar åt samma håll? Vill du samtidigt vara med och bidra till en säkrare omvärld? Då kan detta vara nästa spännande utmaning för dig!
Luftstridsskolan/Basbefälskolan/ Skydds och flygfältsarbets (Skyffarb) avdelningen i Halmstad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Luftstridsskolans Basbefälskola (BBS) utbildar chefer och personal till Luftstridskrafternas flygbasförband.
Som huvudlärare är du ansvarig för området ammunitionröjning inom flygvapnet och även såväl kurschef som lärare. Du samordnar, genomför och utvecklar funktionen ammunutions- och sprängtjänst i Flygvapnet. Ditt arbete omfattar även att ta fram nya utbildningar, kursplaner och metodik för att stärka och utveckla funktionen.
Arbetet kan också innebära deltagande i övningar och utbildningar såväl nationellt som internationellt.
Att vara huvudlärare kräver mycket god förmåga att ta ansvar, verka och driva verksamhet självständigt. I din roll som lärare krävs kunnighet och god pedagogisk förmåga.
Att tjänstgöra på Basbefälsskolan bidrar till en personlig kompetensutveckling i ditt yrke. Det ger dig stora möjligheter att påverka flygvapnets förmågeutveckling inom flygbasförbanden genom tjänstens företrädarskap i Flygvapnet. Flygbasbasorganisationen och BBS verksamheter är under de kommande åren i kraftig förmågeutveckling.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
• Specialistofficersexamen
• Utbildad ammunitionsröjningsledareDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta självständigt och ta stort ansvar men samtidigt vara del i ett lag. Du har god förmåga att självständigt planera och driva verksamhet samt så har du god förmåga till problemlösning och flexibilitet. Du har god samarbetsvilja och social förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• God förmåga att planera och leda kursverksamhet
• Militär sprängarbetsledare
• Militär utbildning i IEDD
• God datavana, med god kunskap i Emilia, system PRIO och VIDAR
• Stor kunskap om flygvapnet och flygbasförband
• Militära förarbevis
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Avdelningschef Major Anders Hedlund: 076-882 52 36
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, 076-641 42 67
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 08-788 75 00
SACO nås via vx 08-788 75 00Övrig information
• Militär befattning, nivå SO 7
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om 6 månader tillämpas vid ev. återanställning
• Arbetsort: Halmstad med möjlighet till överenskommelse (resor förekommer)
• Sysselsättningsgrad: Heltid. Är till största del förlagd till dagtid under vardagar men schemalagd tjänstgöring under andra tider förekommer
• Beräknat startdatum/tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
• Då tjänsten innebär krigsplacering skall du fullt klara försvarsmaktens fysiska grundkrav. Försvarsmakten möjliggör för anställda att uppnå dessa krav genom att träna på arbetstid.
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-27. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Individuell lönesättning.
